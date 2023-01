Pentiment pc-game brengt je terug in zestiende-eeuws Beieren

Historisch geramd goed en ook nog eens leuk om te spelen. De adventuregame Pentiment helpt snobs die computergames als infantiel vermaak zien, snel van hun vooroordelen af.

Pentiment, adventure game in middeleeuwse sfeer

Pentiment is ontwikkeld door game studio Obsidian als een adventure game zonder de gebruikelijke gevechten tussen de scènes door. In plaats van dat, krijg je een game dat helemaal in middeleeuwse sfeer is. Dat varieert van de letters die gebruikt worden voor de tekstwolkjes en geanimeerde afbeeldingen, tot middeleeuwse achtergrondmuziek en achtergrondgeluiden.

De makers hebben ook gelet op details als de sociale klasse van degene met wie je spreekt. Leden van de clerus, zoals monniken en priesters, spreken in gotische letters, terwijl boeren en handwerkslieden in een cursiefschrift spreken.

Uiteraard zijn ook gewoontes, gerechten en de inrichting van huizen helemaal afgestemd op late middeleeuwen in het toenmalige Beieren, dus historisch accuraat. De makers hebben hun huiswerk goed gedaan, waardoor Pentiment juist ook voor mensen die veel afweten van middeleeuwse geschiedenis, een aantrekkelijk spel is.

Alle afbeeldingen: Obsidian, fair use

De wereld van Pentiment

Pentiment speelt zich af in het laatmiddeleeuwse Zuid-Beieren, in het fictieve stadje Tassing. Het verhaal begint in het jaar 1518 in de abdij Kiersau, waar een bloedend lijk wordt aangetroffen van een bezoekende edelman. Jij kruipt in de rol van de hoofdpersoon Andreas: een student die werkt in het scriptorium aan zijn meesterstuk.

Het scriptorium is de speciale ruimte in een klooster waar monniken boeken letter voor letter overkopieerden. Monnikenwerk, dus, dat in 1518 eigenlijk niet meer nodig is. Want de drukpers is net uitgevonden. Dit was tevens de bibliotheek van het klooster, dus een ideale plek om een spannend mysterie te laten beginnen.

En spannend wordt Pentiment zeker, want het slaperige dorpje Tassing blijkt heel wat bloedstollende geheimen te herbergen. Deze geheimen moet jij als Andreas zien te ontraadselen door slimme vragen te stellen of antwoorden te geven in dialogen en voorwerpen te onderzoeken. De dorpelingen willen jouw vriend en mentor de schuld geven van deze sinistere moord. De tijd dringt dus om de dader te vinden voor het te laat is.

Gelukkig kan jij de achtergrond van het karakter kiezen. Daarmee krijgt Andreas speciale kennis en vaardigheden, die je zullen helpen bij het ontsluieren van het mysterie.

20 uren speeltijd, maar veel alternatieve tijdlijnen

De totale verhaallijn van Pentiment speelt zich af over drie verschillende tijdperken, die in totaal een kwart eeuw beslaan. De totale speelduur is 20 uren, maar het spel is dermate diep dat je waarschijnlijk wel meerdere keren, met verschillende keuzes, alternatieven wil proberen. De aanschafprijs is € 20 op Steam en een vergelijkbare bedrag voor Xbox. Er is nog geen versie voor Sony PlayStation uitgebracht.

Is Pentiment een leuke game?

Pentiment wijkt nogal af van andere adventure games en daarmee hangt het heel erg af van jouw persoonlijkheid en jouw interesses of je deze game leuk vindt. Houd je van geschiedenis, diepe mysteries en vind je de late middeleeuwen een interessante periode, en ben je een tikje introvert aangelegd? Dan ga je deze game waarschijnlijk helemaal het einde vinden. Wil je het liefst veel prikkels in korte tijd? Dan vind je deze game waarschijnlijk saai en moeilijk.

Over het algemeen vinden hoogopgeleiden met culturele belangstelling dit een leuke game. Om een indruk te geven van hoe de gameplay verloopt en de manier waarop de game gemaakt is, hieronder een achter de scènes videoclip.