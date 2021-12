Peperdure auto’s worden gestolen met behulp van AirTags

De apparaatjes van Apple zijn heel handig, maar nu worden de AirTags ook gebruikt om peperdure auto’s te stelen.

‘Wat weg is, is gezien’. Dat staat pontificaal op de website van Apple als je naar de AirTags gaat. Met het kleine apparaatje hoef je niet meer te zoeken naar je spullen. Maak er eentje vast aan je sleutels en stop een andere in je tas. Hierdoor raak je nooit meer iets kwijt, want ze verschijnen automatisch in de ‘Zoek mijn’- app. Maar gehaaide criminelen zien hier het nut ook van.

In Canada worden dure auto’s gestolen en wel met AirTags. Volgens de politie van York gebruiken ondernemende dieven de rond de 35 euro kostende zendertjes om auto’s te kunnen volgen. Dit kunnen ze hiermee op een onopvallende manier doen. Ze volgen de waardevolle auto’s vervolgens met de app van Apple en besluiten dan om de auto te stelen. Op deze manier zijn de afgelopen weken al zeker vijf auto’s gestolen. Het is onbekend of in Nederland ook al voertuigen op deze manier zijn ontvreemd.

De politie zegt dat je beter je dure auto in een parkeergarage kan parkeren. Dit om te voorkomen dat dieven gemakkelijker bij je auto komen om een Tag te plaatsen. Op de openbare weg is dat natuurlijk een eitje. De politie is hiernaast voorstander van het plaatsten van een (extern) stuurslot. De dieven weten dan wel waar je auto staat, maar ze kunnen er niet mee wegrijden. Of ze moeten ook nog eens gereedschap hebben om het stuurslot door te zagen, maar die kans is vrij klein.