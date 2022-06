Peperdure villa komt met eigen Star Wars bioscoop

Dit is wel bizar te noemen. Een exclusieve peperdure villa met een eigen Star Wars bioscoop.

Als je geld als water hebt kun je natuurlijk je huis helemaal naar eigen smaak inrichten. Het gevaar van dergelijke keuzes is dat het nog maar de vraag is of de volgende koper het ook waardeert. Zeker uitgesproken keuzes zijn gedurfd. Deze villa is in elk geval zeer gewaagd, met een bioscoop in de stijl van het Star Wars schip Millennium Falcon.

Hier moet duidelijk een Star Wars-fan met diepe zakken wonen. Maar blijkbaar gaat ook deze merkwaardige bioscoop vervelen. De woning staat namelijk te koop bij Sotheby’s Real Estate. Er hangt een vraagprijs van bijna 15 miljoen dollar aan het optrekje.

De woning is gelokaliseerd in de Amerikaanse staat Florida. Niet eens zo heel gek ver van het Walt Disney World Resort in Orlando. We vermoeden dat de bewoners wel meer dan eens te vinden waren in dat themapark..

Naast de Star Wars bioscoop komt de villa met tien badkamers, zeven slaapkamers, een zwembad, een enorme tuin en nog veel meer. Ik zou bijna de verhuisdozen erbij pakken. Helaas zal een hypotheekverstrekker een lening van 15 miljoen dollar niet zo snel zien zitten, gok ik.