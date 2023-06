Persoonlijke favoriet op Netflix: Dead to me

Op dit moment is mijn favoriete Netflix serie: Dead to Me. Deze serie heb ik al meerdere keren gekeken en verveelt nooit. Het werd hoog tijd om een keer over deze serie te schrijven. Deze serie is te bekijken op Netflix. Als je geen Netflix-account hebt, kun je deze heel makkelijk aanschaffen voor maar € 7.99 in de maand.

Achtergrond informatie over Dead to Me

Dead tot Me is een zwarte komedieserie met inmiddels 3 seizoenen. Het eerste seizoen staat sinds 2019 op Netflix. Na 3 seizoenen, dat zijn in totaal 30 afleveringen, is de serie helaas afgelopen. Er zijn 3 hoofdrolspelers in de serie.

Deze rollen worden vertolkt door de bekende acteurs Christina Applegate, Linda Cardellini en James Marsden. In alle 3 de seizoenen doen deze karakters mee en de verhaallijn loopt door. Dit maakt de serie extra boeiend en spannend.

De serie is bedacht en mede geschreven door Liz Feldman en al meerdere keren genomineerd voor een Emmy-nominatie. Ze zijn voor verschillende categorieën genomineerd, waaronder voor beste comedyserie en beste actrice (Christina Applegate en Linda Cardellini.)

Waar gaat de serie over?

Dead to Me is een super spannende serie. Als je eenmaal bent begonnen met kijken, kun je niet meer stoppen. Een vrouw, genaamd Jen Harding, is op zoek naar de doorrijder die haar man doodreed. Ze gaat naar een rouwgroep en ontmoet daar Judy Hale. Dit is een hele optimistische vrouw. De twee worden beste vriendinnen en Judy komt zelfs bij Jen inwonen. Maar is Judy wel wie ze zegt dat ze is? Al in de eerste aflevering blijkt ze niet helemaal de waarheid te hebben verteld. Dat is nog maar het begin, de serie zit vol verrassingen. Hierdoor blijf je als kijker geboeid en ben je al snel geneigd om de hele avond Dead to Me te bingewatchen.

Bekijk de trailer van deze serie hier:

Wat vonden meerdere kijkers van deze serie:

De serie krijgt over het algemeen goede beoordelingen. Het is een veelbekeken serie en scoort gemiddeld een 8 bij reviews. Waar kijkers het over eens zijn is het uitstekende acteerwerk. Ondanks dat de serie in de categorie komedie valt, is het ook een ontroerende serie. Veel fans balen dan ook dat seizoen 3 het laatste seizoen is.

Liever een abonnement afsluiten bij een andere streamingdienst?