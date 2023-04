Persoonlijke Netflix favoriet: The Night Agent

Op dit moment is bij mij thuis The Night Agent dé favoriete Netflix-serie waarvoor we graag thuisblijven. Hoog tijd om er een artikel aan te wijden dacht ik zo. Om de serie te kunnen zien moet je in kunnen loggen op Netflix. Heb je nog geen account? Dan kun je vanaf 7,99 euro per maand reclamevrij genieten van het grote aanbod films, series en documentaires. Lees in dit artikel alles over The Night Agent op Netflix.

Achtergrond informatie over The Night Agent

Sinds 23 maart is The Night Agent in première gegaan. In de eerste vier dagen is deze serie als de op twee na meest bekeken debuterende serie naar voren gekomen. Het verhaal is ontwikkeld door Shawn Ryan en op de roman van Matthew Quirk gebaseerd.

Dankzij de sterke cast wordt de Netflix Orginal vergelijken met topseries als Homeland, Jack Ryan en de Jason Bourne-films. De hoofdrollen worden staan op naam van Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Hong Chai en Phoenix Raei.

Waar gaat de serie over?

In de Verenigde Staten werkt good guy en FBI-agent Peter Sutherland in de kelder van het Witte Huis. Op het bureau van Peter staat een telefoon die nooit wordt gebeld, de noodlijn. Aangezien hier vrijwel nooit op wordt gebeld stort de agent zich vooral in het lezen en analyseren van verslagen.

Maar zeg nooit nooit. Hij is dan ook erg verrast als de telefoon – die je alleen kunt bellen als je het geheime alarmnummer weet – op een avond wél overgaat. Rose, een jonge vrouw gespeeld door Luciane Buchanan, loopt een groot gevaar. Peter doet alles om Rose te beschermen. En zo begint het verhaal.

Bekijk de trailer van The Night agent hieronder. Wees niet bang: in de trailer zijn geen spoilers te zien.

Hoe hoog scoort de Night Agent?

Sinds het moment dat The Night Agent te zien was op Neteflix zijn er 385 miljoen kijkuren gemaakt (6/4/2023). Hiermee is de thrillerserie nog maar 120 miljoen uren verwijderd van de Top 10 TV lijst Aller Tijden. Volgens MovieMeter scoort deze serie een 7,7. Dit komt neer op een ruim voldoende. De gemiddelde beoordeling ligt rond de 6,8.

Netflix besloot al vrij snel na publicatiedatum dat het tijd is voor een tweede seizoen. De vraag is alleen wanneer? We weten in ieder geval dat het in 2024 te zien zal zijn. Je hebt dus nog even de tijd om seizoen 1 te bingen.

Heb je geen Netflix account, maar wel een abonnement op Videoland? Lees hier de verwachte films en series in april 2023 op Videoland.