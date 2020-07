PES 2021 is dit jaar een andere voetbal game

Gamers die halsreikend uitkijken naar PES 2021 moeten een andere spelrichting veranderen.

Over voetbal games als FIFA en PES worden jaarlijks grapjes gemaakt dat de games niet vernieuwend genoeg zijn. Tja, probeer maar eens het wiel opnieuw uit te vinden met een sportgame. Konami is in elk geval druk bezig met een poging en daardoor ziet PES 2021 er dit jaar wat anders uit.

Op de achtergrond is Konami druk met met de ontwikkeling van onder andere een nieuwe engine. Dit heeft tijd nodig, maar het bedrijf wil dit jaar toch een PES uitbrengen. Daardoor ziet PES 2021 er dit jaar wat anders uit. Het spel is minder compleet dan je van een nieuw deel normaal gesproken verwacht. Het komt vermoedelijk als een digitale en betaalde update naar het huidige PES 2020.

Met de ontwikkeling voor een volgende deel richt Konami zich ongetwijfeld op de volgende generatie consoles. Dit jaar dus even geen vuurwerk verwachten van de Japanse uitgever. Volgend jaar staat er mogelijk wél een knaller op het programma met de PlayStation 5 en de Xbox Series X in het vooruitzicht.

Concurrent EA heeft met FIFA 21 wel gewoon een volwaardige game. Bovendien zal dit spel ook uitkomen op de PlayStation 5 en Xbox Series X wanneer de consoles op de markt komen.