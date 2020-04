Pete Lau: ‘OnePlus 8 zal geen €1000 kosten’ – Wat dan wel?

Duizend euro voor een smartphone is behoorlijk veel, maar volgens OnePlus CEO Pete Lau gaat dat niet gebeuren. Maar wat dan wel?





We moeten nog een kleine twee weken wachten tot de officiële onthulling van de OnePlus 8-serie. Op basis van lekken weten we daarentegen al precies wat de toestellen zullen doen en de eerste officiële informatie bevestigt dit. Nu is alleen nog maar de vraag wat de toestellen gaan kosten. Pete Lau stelt ons in een interview daarentegen niet helemaal gerust.

De CEO en oprichter van OnePlus laat in een interview met BusinessInsider weten dat de OnePlus 8 geen duizend dollar gaat kosten in de V.S. Dat is op zich goed nieuws. Veel high-end toestellen passeren tegenwoordig die absurde grens. Samsung is het meest recente voorbeeld, maar steeds meer smartphones gaan in deze prijsklasse zitten.

Lau laat dus weten dat de OnePlus 8 ‘niet meer dan’ 1 rug zal kosten. Maar of dat goed nieuws is, ligt er volledig aan hoe flauw Lau hier is. Technisch gezien is $999,99 geen duizend, maar dat zou nog steeds behoorlijk prijzig zijn op basis van de gelekte specs. De Chinese topman legt uit dat de 5G connectiviteit (die standaard met de Snapdragon 865 komt) voor een hogere prijs zorgt.

En dat heeft Lau al aangekondigd. Begin vorige maand waarschuwde hij namelijk al dat de aankomende OnePlus nog duurder gaat worden. Ook is het opvallend dat hij twee dingen benadrukt met zijn statement. Als we even de taalbarrière laten voor wat het is, zegt hij specifiek dat de OnePlus 8 en dus niet de OnePlus 8 Pro onder de duizend blijft. En het gaat hier om het toestel in de V.S.

Kortom, het lijkt er een beetje op alsof de OnePlus 8 Pro wel die prijsbarrière zal doorbreken. En als we hier in Europa pech hebben, dan kost zelfs de OnePlus 8 al €1000, waardoor je eigenlijk veel beter een Samsung Galaxy S20 zou kunnen kopen. Maar laten we vooral niet op de feiten vooruit lopen. OnePlus kondigt halverwege deze maand de toestellen aan en dan zullen we het officieel weten. Maar of de subtitel ‘flagship killer’ weer terug naar OnePlus zal gaan, betwijfel ik ten zeerste.

Foto @WinFuture