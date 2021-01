Pete Lau: OnePlus moet de beste camera ter wereld krijgen - Apparata

Pete Lau belooft voor de aankomende generatie OnePlus smartphones dat ze streven naar de beste camera in de business.

OnePlus werd ooit bekend als flagship killer. Maar je kunt de duurdere concurrentie niet verslaan zonder hier en daar een kantje ervan af te lopen. Volgens velen doet OnePlus dat doorgaans op het gebied van de camera. Kijk maar naar de OnePlus Nord die domineerde ondanks een matige kiekjesschieter. Daar gaat volgens Pete Lau verandering in komen.

Op het Chinese Weibo reageert OnePlus CEO Pete Lau op een fan die vraagt naar een betere camera. Lau reageert sympathiek en belooft een hoop op het gebied van de camera-setup, zo spot GSM Arena. 2021 moet dan ook het jaar van de camera worden voor de smartphone-fabrikant.

Maak je geen zorgen, komt goed. Dit jaar investeren we gigantische middelen in camera’s en streven we naar het leveren van de beste camera ter wereld.

Pete Lau op Weibo