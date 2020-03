Pete Lau: ‘OnePlus wordt nóg duurder’

OnePlus is de laatste tijd al steeds duurder aan het worden en die prijsstijging lijkt nog niet afgelopen te zijn.





OnePlus kreeg ooit als eerste de titel ‘flagship killer’ maar met de afgelopen paar generaties heeft het Chinese merk die titel vrijwillig afgestaan. De afgelopen jaren zet OnePlus namelijk steeds meer in op de high-end markt. Maar volgens de oprichter en CEO Pete Lau is het nog niet afgelopen met de prijsstijging.

We zien het de laatste tijd wel meer; smartphone-merken die keihard op een segment in zetten waar we een jaar of 5 keihard om hadden gelachen. Denk aan Samsung met de Galaxy S20-serie, Apple met de iPhone 11-serie en nu ook Oppo met de Find X2-smartphones. OnePlus lijkt zich nu ook aan te sluiten bij dat rijtje.

Lau zegt tegen CNet dat OnePlus met de OnePlus 8 volledig inzet op 5G. Zoals Samsung zullen dus alle toestellen in die serie 5G ondersteunen (vermoedelijk door een 5G-enabled Snapdragon 865). Maar ondersteuning van de gloednieuwe cellulaire technologie is niet goedkoop.

Lau: “We zijn altijd toegewijd geweest aan het maken van de beste producten voor de beste prijs. De nieuwe technologie hoeft wel kosten die dus kosten zijn gestegen in vergelijking met 4G producten.”

Het is begrijpelijk dat deze nieuwe functionaliteit ook meer kosten met zich mee brengt, maar OnePlus is ook zonder 5G de laatste paar generaties steevast duurder geworden. De vraag is dan, nu Lau zelf een stijging van de prijs aankondigt, of ook OnePlus die gevreesde €1000,- barrière zal doorbreken.

Ondertussen maken fans zich op voor de OnePlus 8. Daarvan weten we officieel alleen dat hij een razendsnel display krijgt. Recentelijk werd de reeks wel al per ongeluk door Amazon onthuld. Tot slot kregen we op basis van renders en lekker al een idee van de degelijke specs van het aankomende toestel.