Petrischaaltje met hersencellen leert Pong spelen

Onderzoekers zijn erin geslaagd om binnen een paar minuten, een netwerk van hersencellen in een Petrischaaltje, de game Pong, één van de eerste computerspellen, te laten spelen.

Beloond met regelmaat

Brett Kagan en zijn team van de startup Cortical Labs in Melbourne, een stad in Australië, boekten het succes. Ze slaagden erin om hun netwerkje hersencellen, gedoopt DishBrain, in tien minuten te leren om Pong te spelen. Het netwerk kreeg feedback door bij elk gewonnen spelletje een impuls te geven. Verloren ze het spelletje, dan werd een willekeurige impuls gegeven. Cortical Labs noemt hun creatie “synthetische biologische intelligentie”.

Blind Pong spelen

De neuronen waren afkomstig van menselijke stamcellen, die een prikkel kregen om zich om te vormen tot hersenweefsel. Elke keer als de bal contact maakte met de paddle kregen de neuronen een voorspelbare prikkel. Bij een misser was de prikkel onvoorspelbaar. De cellen leerden snel. Binnen vijf minuten hadden ze het trucje door en begonnen vaker Pong te winnen. Hiervoor moesten ze een behoorlijk complexe bewerking uitvoeren. Immers, ze kunnen niet zien, zoals een menselijke speler, maar kunnen alleen afgaan op de prikkel die ze kregen doordat ze de bal raakten.

Menselijke hersencellen slimmer dan die van muizen

Menselijke hersencellen leren veel sneller dan die van muizen. Mensen hebben een veel groter brein, maar dit is dus niet de enige verklaring voor het snelle leren en grotere intelligentie. Dat ligt dus ook aan onze hersencellen zelf. De startup wil nu onderzoeken waarom menselijke hersencellen zoveel slimmer zijn dan die van muizen en hun getrainde hersencellen gebruiken om bijvoorbeeld medicijnen uit te testen. Ook willen ze met hun onderzoek de algoritmes van machine learning verbeteren.

Meer over Pong

Pong is het eerste succesvolle computerspel ooit en al meer dan een halve eeuw oud. Het is een eenvoudig spel. Het lijkt op een soort 2D tafeltennis. Je beweegt een paddle heen en weer, waarmee je een heen en weer kaatsende bal terugkaatst. Als jij of je tegenstander de bal niet op kan vangen, verdient de ander een punt.

Screenshot van Pong. Bron: Wikipedia

Bron

Brett Kagan et al., In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world, Neuron, 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.09.001