PewDiePie stopt met YouTube, voor nu

De YouTuber zal tijdelijk geen video's meer maken.

Felix Kjellberg, a.k.a PewdiePie a.k.a één van de grootste YouTubers ter wereld, heeft te kennen gegeven te gaan stoppen met YouTube. Het gaat hier om een tijdelijke pauze. Maak je dus geen zorgen mocht je fan zijn van de Zweedse videomaker: hij komt terug.

PewDiePie zegt begin 2020 deze pauze te gaan nemen. De YouTuber geeft aan zich moe te voelen en hint daarmee naar een eventuele burnout. Om te voorkomen dat hij echt in een negatieve spiraal terecht gaat komen trekt PewDiePie voor nu de stekker uit zijn YouTube-carrière om op adem te komen.

Het is voor het eerst in 10 jaar dat de videomaker een pauze neemt. Hij ondernam wel vakanties de afgelopen jaren, maar ook toen ging de camera vaak mee. Ook waren dit vakanties van één of twee weken om vervolgens daarna weer aan het werk te gaan.

Hoelang de pauze van PewDiePie gaat duren is niet bekend. De videomaker heeft inmiddels meer dan 102 miljoen abonnees op zijn kanaal.