PewDiePie streamt weer, maar niet op Youtube [video]

Deze keer in de wereld van Bitcoin en Blockchain.





De populairste vlogger van de wereld, PewDiePie, nam in december tijdelijk afscheid van Youtube met klachten die verdacht veel op een burn-out leken.

Inmiddels blijkt de levende legende weer terug gekomen, maar niet direct op Youtube. Hij steamt sinds kort op het platform dlive.

Dlive is bij het grote publiek nog niet erg bekend, maar komt uit de wereld van cryptomunten en is opgezet door het conglomeraat van Justin Sun. Sun is in de cryptogemeenschap bekend als oprichter van cryptomunt Tron (TRX) en raakte buiten de cryptowereld ook bekend door overname van het Bittorrent-netwerk.

Het kenmerk van het ‘decentrale’ in de wereld van crypto is dat er geen centrale machthebber is. Dit betekent in de regel dat filmpjes niet makkelijk verwijderd kunnen worden, gebruikers anoniem zijn en de posters ook meer vrijheid hebben. Dit is duidelijk te merken, want PewDiePie is in zijn streams voor dlive beduidend grover dan op Youtube. Overigens deelde Justin Sun een speldenprikje uit naar Youtube om de komst van PewDiePie juist daar aan te kondigen.

Allereerst is het natuurlijk gevoelig om de overstap naar een ander platform aan te kondigen via een platform waar hij zoveel succes heeft behaald. Daarnaast zorgde Youtube voor onrust door in de kerstperiode honderden crypto-video’s te verwijderen. Deze werden onder het motto ‘foutje, bedankt!’ inmiddels weer terug gezet, maar de roep om een gedecentraliseerd alternatief werd stevig gehoord. Sun springt daar dus snel op in.

Overigens lijkt de overstap nog geen al te grote publiciteitsstunt, getuige de paar honderd views die de introductie tot nu toe wist te genereren. Hoewel hij nog geen procent van zijn volgers op Youtube heeft weten de streamers het kanaal van PewDiePie op dlive al wel goed te vinden.

De Bitcoin en cryptomunten zijn overigens ook niet in juichstemming door het nieuws. De live koersen, die ik vandaag om 15.05 uur vastlegde, laten zien dat we redelijk neutraal het weekend in. Ook de koers van de Tron (TRX), die vandaag een plus van 1,17% laat zien, lijkt niet te profiteren van PewDiePie’s komst.

Foto: Wikipedia