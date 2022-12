Pi-Rex: laat je hond de deur openen met blaffen

Onze huizen zijn gebouwd voor mensen en niet voor huisdieren. Met de Pi-Rex kan je je huis een stuk hondvriendelijker maken.

Deur met zelfbediening

Baasjes van honden kennen het probleem: hun trouwe viervoeter wil door een deuropening, maar kan dat niet omdat de hendel is gebouwd voor mensen, niet voor honden. Erg vervelend, als je net lekker ligt te slapen en je wordt gewekt door luid hondengeblaf. David Hunt, het baasje van de hond Rex, die ook handig is met elektronica, bedacht de oplossing: de Pi-Rex. Dit is een leuk zelfbouwproject, wat je voor een paar tientjes kan bouwen.

Waarschuwing: doe dit niet bij een buitendeur, tenzij je alleen op een eiland ver van de bewoonde wereld woont of met bijvoorbeeld machine learning een zeer nauwkeurig profiel van de blaf van je beste vriend hebt gemaakt. Dan zou je het ook op het stemgeluid van jezelf of een ander mens kunnen laten werken.

Hoe werkt de Pi-Rex?

In feite gaat het hier om een vrij simpel apparaat, dat de deur opent zodra het een geluid hoort. De geluidssensor is verbonden aan een Raspberry Pi, die een motor (lineaire actuator om precies te zijn) aanstuurt waarmee de deur kan worden geopend.

Zodra de geluidsensor een geluid waarneemt dat boven een bepaalde drempelwaarde uitkomt, bijvoorbeeld een luide blaf, triggert dit het programma in de Raspberry Pi dat de lineaire actuator de deur laat ontgrendelen. De lineaire actuator van de Pi-Rex kan alleen maar heen en weer bewegen, dus dit klinkt ingewikkelder dan het is. Tegelijkertijd zwaait de deur open, met behulp van een katrol en een gewicht.

Zelf de Pi-Rex bouwen

Wil je dit project nabouwen? Lees dan hier op de pagina van de bedenker van al dit moois, precies wat je nodig hebt en hoe je hiermee het hondenleven van je trouwe viervoeter wat verlicht. Zoals gezegd, leent dit Pi-Rex project zich goed om het uit te breiden. Voor je het weet, loopt je hele huis op rolletjes.