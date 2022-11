Pico – automatische zorg voor je troetelplant

Gaan kamerplanten altijd dood bij jou en wil je toch een bepaalde orchidee of andere gevoelige plant in leven houden? Dan is de Pico een mooie oplossing.

Wat is de Pico?

Je kan de Pico ($40 plus $10 verzendkosten) het beste zien als een soort couveuse voor planten, een automatische plantenverzorger. De eenheid bestaat uit een pot, met waterreservoir, een LED lamp om de plant bij te lichten en wat elektronica die ervoor zorgt dat de plant gedoseerd water krijgt en de juiste hoeveelheid licht.

De groeilamp is tegelijkertijd het deksel. Je trekt het deksel omhoog, vult de pot met aarde en je plant, vult het waterreservoir met water en sluit de groeilamp aan op een USB-snoer.

Je kan, naarmate de plant groeit, de ledlamp op een hogere stand zetten. De maximale hoogte die de ledlamp ondersteunt is een centimeter of 20. Dit is ook de maximale hoogte is van planten die je in dit systeem gaat kweken. De Pico is daarmee vooral interessant voor kleinere planten. Het systeem verbruikt maximaal 5 W, wat neerkomt op ongeveer twee kilowattuur per maand.

Wat is het nut van de Pico?

Planten groeien tussen de 3-5 keer sneller in deze pot, wegens de belichting en de gedoseerde hoeveelheid water die af wordt gegeven. Dat maakt de Pico een interessant gadget voor mensen die in een huis of appartement weinig daglicht hebben en toch willen genieten van planten. Je kan in deze pot onder meer groenten, kruiden en sierplanten kweken.

Aardig is ook de functie om meerdere Pico’s aan elkaar te verbinden.

Kopen of niet kopen?

De Pico is een leuk gadget voor mensen die écht geen groene vingers hebben. Voor ongeveer € 40 per pot, hoef je geen zorgen meer te maken of je je plant op tijd water geeft of niet. Dat maakt het gadget vooral nuttig voor jong urban professionals die wel eens vergeten op tijd hun planten water te geven. Een andere toepassingsmogelijkheid, is planten te kweken in een ruimte waar geen daglicht komt. Voor andere gevallen is deze gadget behoorlijk duur en is het slimmer om voor andere oplossingen te kiezen.