Pijnlijk: Bol.com stuurt The Last of Us II te vroeg naar klanten

Fans die het langverwachte The Last of Us II bij Bol.com hebben besteld, kregen vandaag een hele leuke verrassing binnen. De webshop verstuurde de game namelijk veel te vroeg naar klanten, zo schrijft RTL Nieuws. Als je 6 jaar vol spanning wacht op het vervolg, dan moet dat toch wel een hele fijne verrassing zijn als de game plots op je deurmat ligt. Aan de andere kant, het is wel een flinke blunder van Bol.com. Een blunder die de ontwikkelaar ze niet in dank zal afnemen.

The Last of Us II te vroeg binnen

Naar verluidt hebben honderden klanten van Bol.com 3 dagen te vroeg The Last of Us II binnen gekregen. Het spel komt eigenlijk pas aanstaande vrijdag uit. De gelukkige fans, waaronder de onderstaande gebruiken, kunnen nu dus al aan de slag.

Ik heb net verbaasd het pakketje aangenomen. Of mag ik dat nu niet hier zeggen? — Bieuwe Geertsema (@Bieuwe) June 17, 2020

De webshop zegt in een statement tegenover RTL: “Een beperkt aantal gameliefhebbers heeft hun bestelling van The Last of Us 2 al ontvangen van ons. Zoals sommigen van jullie weten, is de game daarmee drie dagen voor de officiële releasedatum van vrijdag 19 juni binnengekomen ” De blunder zou veroorzaakt zijn door een systeemfout. Goed nieuws voor de fans, maar niet voor de ontwikkelaar. En een drama voor Bol.com.

Naughty Dog is de weer de sjaak

The Last of Us is een post-apocalyptische game-serie waarin je moet zien te overleven in een brute en dodelijke wereld. Naast gemuteerde monsters vormen ook bendes mensen een grote dreiging voor de hoofdpersonen, Ellie en Joel.

Maar het internet blijkt nog de grootste vijand voor die twee. Eind april lekte een grote portie van de game uit. En juist in een spel als The Last of Us is verhaal essentieel. Het gaat in de verhalende games niet om winnen of de beste zijn, maar om het ervaren van een meeslepende, interactieve film. Dan zijn spoilers wel het laatste wat je wilt.

Nu Bol.com de game te vroeg heeft gestuurd, geeft de webshop enkele gamers de mogelijkheid om het spel (wederom) te verpesten voor de rest. De webshop zal ongetwijfeld flink in de problemen komen bij maker Naughty Dog en uitgever Sony. Om de schade een beetje te beperken, vraagt de Nederlandse webwinkel of de gelukkige fans niets willen spoilen.

