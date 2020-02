Pijnlijk: Google stuurt video’s gebruikers naar vreemden

Check je mail maar even op een bericht van Google, want het kan zijn dat je video's zomaar met een vreemde gedeeld zijn.





Gisteren moest Google al een beetje door het slijk vanwege virtuele, eigenlijk niet bestaande files op Google Maps. Waar het daarbij ging om een doelbewuste stunt van een kunstenaar, is het vandaag nog wat pijnlijker. De zoekgigant stuurde namelijk privévideo’s van gebruikers naar wildvreemden. Dit gebeurde er.

Door een bug in Google’s export service voor Google Photos werden video’s van gebruikers per ongeluk geüpload naar andere gebruikers. Dat meldt een Twitter-gebruiker nadat hij een mail ontving van Google waarin hij bericht kreeg van de blunder.

In het bericht laat Google weten per ongeluk een of meerdere video’s van de gebruiker naar iemand anders te hebben gestuurd. Men wordt aangeraden om voorgaande downloads te verwijderen en opnieuw je content binnen te halen. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat er per ongeluk een filmpje van iemand anders tussen zit.

Ontzettend ongemakkelijk, gezien het feit dat filmpjes van gebruikers persoonlijke informatie kunnen bevatten, of uiteraard naakte taferelen kunnen tonen. Volgens Google is het probleem ondertussen opgelost maar het lijkt er niet op dat het bedrijf de filmpjes op een of andere manier heeft kunnen terughalen; de bug zal in de toekomst alleen niet meer voorkomen.

9to5Google meldt dat Google beweert dat slechts 0.01% van de gebruikers van Google Photos werd getroffen door het probleem. Maar zelfs zo’n klein percentage van, laten we zeggen, een half miljard gebruikers, is nog steeds 50.000 ongewenst gedeelde filmpjes. En zoals Oberheide later zegt, is de informatieverstrekking van Google ook nog eens zeer beperk. ‘Een of meerdere videos’ kan immers van alles betekenen. Kortom, een pijnlijke blunder van Google. Toch nog maar een paar miljoen extra aan bughunters uitgeven?

