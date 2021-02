Onthulling: Huawei smartphone-verkoop keldert in 2021 - Apparata

Huawei verwacht zeer weinig van hun smartphone-verkoop in 2021, zo onthullen insiders. De prognose is meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar!

Het is geen geheim meer dat het Huawei lastig gemaakt wordt. Ze waren ooit de grootste smartphoneverkoper op aarde, maar nu wil zelfs Biden ze niet redden. Insiders onthullen nu hoe slecht het precies gaat met het Chinese bedrijf. Volgens mensen betrokken bij de supply chain keldert de Huawei smartphone-verkoop in 2021 met meer dan de helft!

Huawei smartphone-verkoop 2021

Volgens Nikkei Asia heeft Huawei hun leveranciers laten weten dat ze aanzienlijk minder onderdelen gaan bestellen. Naar verwachting keldert de smartphone-verkoop van Huawei-toestellen in 2021 met 60%. Dat is een daling van 189 miljoen stuks in 2020 naar tussen de 70 en 80 miljoen dit jaar!

Er zijn zelfs leveranciers die beweren dat Huawei nog maar genoeg voor zo’n 50 miljoen smartphones heeft besteld. Wat het exacte getal ook is, het gaat dus absoluut niet lekker met de Chinese smartphonemaker.

Dat heeft natuurlijk alles met de sancties van de Amerikaanse overheid te maken. Huawei mag geen Google services meer gebruiken, dus een potentieel toptoestel als deze is eigenlijk voor niemand buiten China interessant. De hele heisa rondom het bedrijf zorgde er daarnaast recentelijk voor dat Honor verkocht moest worden. Het sub-merk moest zelfstandig door om relevant te blijven.

Kortom, hoewel Huawei hard op weg was om de smartphonemarkt te domineren, lijkt dit nieuwtje definitief dat vooruitzicht te dwarsbomen. Huawei zelf heeft overigens nog niets bekendgemaakt over hun prognose voor dit jaar.