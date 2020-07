Pijnlijk: Outlook bug verwijdert zomaar e-mails

Een bug in Microsoft Outlook zorgt ervoor dat de service zomaar uit zichzelf e-mails verwijdert. Er is een tijdelijke workaround.

Bij een sollicitatie wordt er naar verluidt neergekeken op hotmail-accounts. Dat heeft meer met de status van de e-mail-service te maken. Betrouwbaarheid kan nu ook een rol gaan spelen bij waarom je geen Outlook moet gebruiken. Door een bug verwijdert Microsoft Outlook namelijk zomaar automatisch e-mails.

Outlook verwijdert e-mails

Microsoft brengt in een blogpost zelf naar buiten dat nieuwere versies van Outlook een gemene bug hebben. Outlook versie 2006 Build 13001.20266 en nieuwer hebben de bug. Wanneer het programma crasht, worden 3 of meer e-mails gewoon verwijderd. Het gaat om accounts met het POP protocol die de functie Download Headers Only aan hebben staan.

Het is niet helemaal duidelijk of de onterecht verwijderde e-mails daadwerkelijk helemaal weg zijn, of dat ze in de map ‘Verwijderd’ terecht komen. Ook is niet bekend of de bug het crashen van Outlook in de hand helpt, of dat het probleem alleen plaatsvindt áls Outlook om wat voor reden dan ook crasht.

Uiteraard is Microsoft al druk opzoek naar de oorzaak van de bug, maar vooralsnog is er weinig aan te doen. Daarom geeft de Windows-maker een tip om te voorkomen dat de bug bij jou voorkomt. Je moet gewoon een oude versie van Outlook gebruiken.

Tik in de Windows zoekbalk Uitvoeren in en start de Uitvoeren app

in en start de Kopieer de volgende tekst in de app: C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.12827.20470

Klik op OK en laat je PC de oudere versie van Outlook installeren.

Wanneer er dan eindelijk een update uit komt, houd je nog tegoed van Microsoft. Als ze een fix hebben gevonden, laten ze het in een blogpost weten. Natuurlijk updatet Outlook dan ook automatisch en hoef je je nergens meer zorgen om te maken.

