Pijnlijk: Samsung lachte Android in eerste instantie uit

Het grootste besturingssysteem ter wereld Android had van Samsung kunnen zijn. In plaats daarvan kozen de Zuid-Koreanen ervoor om de bedenker uit te lachen. De rest is (pijnlijke) geschiendenis.

Vandaag de dag is er geen enkele software die meer gedraaid wordt dan Android. Google’s besturingssysteem is een hoeksteen van het smartphone-era maar de wereld had er totaal anders uit kunnen zien. Tenminste, als Samsung niet zo stom was geweest om Android simpelweg uit te lachen.

Android op bezoek bij Samsung

AndroidAuthority beschrijft een passage in het boek van journalist Fred Vogelstein over Google. Daaruit blijkt dat Android-bedenker Andy Rubin in 2004 op bezoek was bij het Samsung hoofdkwartier in Seoul. Daar gaf hij een pitch over zijn visie van Android, met de vraag of het Zuid-Koreaanse tech merk zijn idee tof vond. Nou, nee dus.

Kennelijk vonden alle executives in de ruimte het geen veelbelovend idee. Rubin’s plan om Android een mainstream, massamarkt-georiënteerd product te maken zou onmogelijk zijn. Een van de topmannen spreekt Rubin na een ongemakkelijke stilte aan: “Jij en welk leger gaan dit creëren? Je beschikt over zes werknemers. Ben je high?”

Samsung lacht, maar niet als laatst

Rubin laat weten uitgelachen te zijn door de topmannen, waarna hij zijn toekomstige miljardenidee naar Google mee nam. En we weten van de zoekgigant dat het niet te beroerd is om risico’s te nemen. De rest is uiteraard geschiedenis. Google kocht het idee van Rubin voor $50 miljoen en nam de entrepreneur in dienst. Daarmee heeft Google nu verreweg het grootste besturingssysteem ter wereld in handen. Samsung zou Rubin later ook nog teruggebeld hebben om toch nog een deal proberen te krijgen. Gelukkig voor ons was het toen al te laat.

Butterfly-effect

Al met al kun je het Samsung natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze geen goud in het idee zagen. Je moet maar op het juiste moment op de juiste plek zijn om zoiets te spotten. Maar iemand uitlachen nadat ze een idee bij je pitchen is ook niet heel tof, dus ik gun het Google in retrospectief sowieso meer. En dat zou ik vinden, al wist ik niet wat er bij Samsung in de top allemaal voor smerige praktijkjes plaatsvinden.

Hoe dan ook, het is niet eens zeker dat Samsung rijk door Rubin was geworden, hadden ze Android toen gekocht. Wat een bedrijf precies doet met een idee maakt wat het uiteindelijk wordt. Google biedt het OS gratis aan, wat voor een gigantisch draagvlak heeft geleid, wat weer betere apps mogelijk maakt, wat grotere financiële kansen creëert, wat het platform weer groter maakt en ga zo maar door.

Wie weet had Samsung Android wel omgetoverd tot wasmachine-OS… Dan had de wereld er compleet anders uitgezien.

