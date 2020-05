Pijnlijk: Samsung topman geeft bedrijf niet door aan kinderen

Samsung topman Jay Lee maakt bekend dat hij het miljardenbedrijf niet aan zijn kinderen zal doorgeven. Maar gezien alle rechtszaken en gevangenisstraffen is dat misschien zo gek nog niet.

Stel je voor; je vader is de toekomstige baas van miljardenbedrijf Samsung. Hij kreeg hij bedrijf van zijn vader en zijn vader weer van die van hem. Jij zal daarentegen de eerste zijn in 4 generaties die het bedrijf niet zal mogen overnemen. Dat overkomt de kinderen van Samsung topman Jay Lee, zo meldt Reuters.

Kinderen Samsung topman krijgen niets

Samsung werd in 1938 opgericht door de Zuid-Koreaan Lee Byung-chul. Jaren later geeft hij het bedrijf door aan zijn zoon, Lee Kun-hee. Hij krijgt in 2014 een zware hartaanval en belandt daardoor in coma. Hij zou nog steeds in comateuze staat verkeren, al zijn er ook al langer geruchten dat hij al overleden zou zijn.

Zijn zoon, Jay Lee is momenteel directeur van het bedrijf in plaats van zijn vader. Lee zal daarentegen de eerste in de Lee-familie zijn die Samsung niet door geeft aan zijn kind. Dit doet hij niet om zijn ongetwijfeld goed verwende kinderen een lesje te leren. Erfopvolging is namelijk niet toegestaan in Zuid-Korea en ondanks de gigantische status van het bedrijf rommelt het al decennia in het bestuur.

Omkoping, belastingontduiking en rechtszaken

Lee’s vader, Kun-hee, heeft meerdere rechtszaken achter de rug vanwege vermeende smerige praktijken. Onder andere het omkopen van rechters en politici en het ontduiken van belasting hebben al voor rechtszaken gezorgd. Ook het doorgeven van Samsung zorgt voor juridische problemen. Door middel van tussenpersonen en omwegen wordt getracht de huidige interim directeur, Lee, vast op die positie te krijgen. Ondertussen heeft hij ook alweer een jaar in de gevangenis gezeten voor het omkopen van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye.

En daarom, zo laat Reuters weten, kiest Lee ervoor om het overhevelen van Samsung aan zijn kinderen niet eens te proberen. Zeer slecht nieuws voor zijn relatief jonge kinderen (zijn oudste zoon is in 1999 geboren). Aan de andere kant, hij bespaart ze potentieel een leven lang gesjoemel en rechtszaken. En een hoop stress, want kennelijk doet de meest recente Galaxy S20-serie het bijvoorbeeld helemaal niet goed.

Toch, als je zo dicht bij het bezitten van conglomeraat Samsung bent, dan zul je het zelfs als 20-jarige knaap stiekem wel willen.