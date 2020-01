Pijnlijk: Zo werd miljardair Jeff Bezos gehackt

De hack wordt in verband gebracht met de moord op een Amerikaanse journalist.





De op Bill Gates na rijkste man op aarde, Amazon-oprichter Jeff Bezos, is gehackt door de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Op zich is dat verhaal op zich al raar genoeg, maar het blijkt dat Bin Salman niet eens hackte in de traditionele zin. Sterker nog, Bezos werd op een gigantisch lullige manier gehackt.

Een digitaal forensisch onderzoek heeft volgens The Guardian uitgewezen dat de Saoedische royalty inderdaad via WhatsApp de smartphone van Bezos heeft geïnfecteerd. Tja, dan kun je wel anderhalf miljoen aan beveiliging uitgeven, maar tegen het openen van een malafide videobestand van een ogenschijnlijke vriend valt weinig te doen.

De Amazon-topman zou nummers hebben uitgewisseld met de prins waarna ze op vriendelijke basis berichten zouden hebben gestuurd. Dat bleek achteraf wel anders, want binnen enkele uren zou er een grote hoeveelheid data van Bezos’ smartphone gestolen zijn.

Wat het hele ‘schandaal’ nog absurder maakt is dat de hack in retrospectief in verband wordt gebracht met het verdwijnen van journalist Jamal Khashoggi. De journalist van The Washington Post werd in oktober van 2018 vermoord in Saoedi-Arabië. Wat heeft dat met Bezos te maken? Hij is de eigenaar van de gerenommeerde Amerikaanse krant en mogelijk is er informatie over Khashoggi buitgemaakt bij de hack.

Ondertussen heeft Saoedi-Arabië alle betrokkenheid bij de moord en bij de hack ontkend. Het Twitter-account van het land noemt de beschuldigingen zelfs absurd. Wat er van waar is, laten we in het midden, maar heel toevallig is het allemaal wel.