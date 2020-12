Pikachu ASMR video is nieuwste hit van het internet - Apparata

Wie had ooit gedacht dat er zoiets zou komen als een Pikachu ASMR video. Toch is het zo, kijk maar!

Het kijken van ASMR video’s is iets dat je doet of absoluut niet doet. Maar we kunnen het unaniem eens worden dat deze Pikachu ASMR video toch wel heel schattig is. Geen irritant gesmak of een fluisterend persoon. Maar een lieve Pikachu die wat rommelt en slaapt in een ruimte. En dat 15 minuten lang.

Het is net alsof Pikachu je eigen huisdier is. De Pokémon loopt wat rond en maakt wat geluidjes. Ideaal om op de achtergrond aan te zetten. De video op YouTube is geupload door het Japanse Pokémon kanaal. Het filmpje is inmiddels meer dan 130.000 keer bekeken.

Met deze Pikachu ASMR video doet Pokémon een eerste zet in dit bijzondere segment. Wellicht dat er nog meer Pokémon volgen binnen dit concept. De fans reageren enthousiast onder de video. Pikachu is niet de enige Pokémon die te zien is in de video. Omstreeks 09:48 duikt er een Mimikyu op. Wellicht een hint van Pokémon dat er nog meer video’s volgen? Je kunt de video hieronder bekijken. Een gat in de markt, of is dit weer iets typisch dat alleen de Japanners kunnen bedenken?