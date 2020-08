Pinapparaat overbodig: met je iPhone direct betalen

Deze methode gaat nog veel verder en brengt je iPhone in staat om overal te betalen.

Met Apply Pay en de slimme apps van banken kan je bankpasje thuisblijven. Door met je iPhone een tik te geven op een pinapparaat kun je een betaling voldoen. Dit kan dankzij de NFC-technologie. Techniek dat inmiddels al jaren te vinden is op smartphones.

Het is wel zo dat er nu nog altijd een tussenkomst nodig is van een andere apparaat. In dit voorbeeld dus een pinapparaat. Maar wat als je direct met je iPhone kunt betalen zonder tussenkomst van een apparaat? Dat gaat misschien in de nabije toekomst gebeuren. Apple heeft een startup gekocht dat gespecialiseerd is in deze technologie. Mobeewave, zoals het bedrijf heet, laat de NFC-chip zo werken dat er onderling betalingen verricht kunnen worden. Bijvoorbeeld van je creditcard (met NFC) naar de smartphone of van smartphone naar smartphone. De iPhone is in dit verhaal zelf de pinapparaat.

Apple koopt wel vaker startups op. Het is geen garantie dat de technologie uiteindelijk daadwerkelijk toegepast gaat worden. Het Amerikaanse techbedrijf zou 100 miljoen dollar hebben betaald voor de startup uit Canada, aldus Bloomberg. Zowel Apple als Mobeewave hebben niet gereageerd op de berichtgevingen.