Pistool uit James Bond-film levert bizar bedrag op - Apparata

Items uit films kunnen soms goud geld waard zijn. Neem nu dit pistool uit de James Bond-film Dr. No. Het pistool ging onder de hamer.

James Bond is een iconisch personage uit de filmwereld. Niet zo gek dat dan ook items die in de films gebruikt zijn goed geld opleveren. Of dat nu gaat om auto’s, horloges of in dit geval een pistool. We hebben het over de Walther PP die de dit jaar overleden acteur Sean Connery gebruikte in de James Bond-film Dr. No uit 1962.

Het overlijden van de acteur zal veel fans nog vers in het geheugen zitten. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat het vuurwapen ook veel geld heeft opgeleverd. Het was immers een geliefd James Bond-acteur, zo niet de meest geliefde. Experts hadden ingeschat dat de Walther PP tussen de 150.000 en 200.000 dollar zou opleveren.

Ze zaten ernaast. De veiling van Julien’s Auctions zorgde voor het nodige spektakel, want de Walther PP leverde maar liefst 256.000 dollar op. De koper is anoniem. Wel maakte het veilinghuis bekend dat het om een echte James Bond-fan gaat en dat de koper uit de Verenigde Staten afkomstig is.

Het wapen uit de James Bond-film was niet het enige iconische item dat werd geveild. De Walther PP was onderdeel van de Icons & Idols Trilogy: Hollywood series veiling van Julien’s Auctions. Meerdere Hollywood items ging onder de hamer, waaronder een pilotenhelm van Top Gun, gedragen door Tom Cruise.