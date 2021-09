Pixel telefoons lopen zonder waarschuwing helemaal vast

Google

Eigenaren van Google’s Pixel telefoons klagen over dat de smartphone opeens zonder waarschuwing compleet vastloopt.

Ben jij een eigenaar van een Pixel 3 smartphone, dan loop je wellicht ook tegen hetzelfde probleem aan. Heel veel eigenaren worstelen met een probleem waardoor hun telefoon onbruikbaar is. Volgens Ars Technica zeggen een groeiend aantal Pixel 3- en 3 XL-gebruikers op Google’s IssueTracker, de ondersteuningsforums van het bedrijf en Reddit dat hun telefoons ‘blokkeren’. Eigenaren zeggen zelfs dat ze helemaal niks meer kunnen met hun telefoon.

Pixel telefoons lopen vast

Vrij dramatisch natuurlijk. En het vastlopen gebeurt ook nog eens geheel zonder waarschuwing. De apparaten gaan naar een Qualcomm “Emergency Download-modus” (EDL), die je niet eens kan herstellen door nieuwe firmware te installeren via reguliere methoden – je kunt niet bij de bootloader komen om het te proberen.

Het is niet bekend wat het probleem is. Ook is er nog geen idee over hoe vaak het voorkomt en of er niet een simpele en praktische oplossing voor is. Google heeft zelf niet gereageerd op de problemen. Ars Technica speculeert over de mogelijkheid van een hardwareprobleem zoals LG’s bootlooping, hoewel er niet genoeg bewijs is om definitief op een fysieke fout te wijzen. Vermoedelijk weten we eind deze week meer.

‘Oude’ telefoons

De Pixel 3 apparaten lopen al een tijdje mee. Toch zijn er nog best wat mensen die de telefoon nog hebben en gebruiken. En dan is dit nieuws niet heel fijn. Zeker omdat de veel van de Pixel- telefoons geen garantie meer hebben. Het kan dus zo zijn dat je je telefoon moet laten repareren, terwijl het helemaal niet je schuld is dat hij kapot is.

Google heeft eerder wel enkele Pixel 4-garanties verlengd om bekende problemen te dekken, dus er is een kans dat het bedrijf hier hetzelfde doet en gratis oplossingen biedt.