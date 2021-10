Pixy Mini: krachtige powerbank die in je kontzak past

Is een powerbank nog van deze tijd? Wij vinden met deze Pixy Mini van wel.

Het kan soms nog best een uitdaging zijn om een hele dag te doen met je smartphone. Tussentijds laden is geen enkel probleem, aangezien de meeste vlaggenschip smartphones kunnen snelladen. Dan is het toestel in een mum van tijd weer bijgeladen. Maar aan die boodschap heb je niets als je veel onderweg bent.

Een powerbank zoals jaren terug, van die grote lompe dingen, meeslepen. Daar zit niemand op te wachten. Wat dat betreft is de Pixy Mini wel iets heel interessants. Het is het idee afkomstig uit Australië. Via crowdfunding op Kickstarter probeert men het project van de grond te krijgen.

Dat project verloopt in elk geval super. Men hoopte omgerekend 6.000 euro op te halen met het idee. Inmiddels staat de teller al op meer dan 22.000 euro. Kortom, niets kan de makers nog tegenhouden om dit product daadwerkelijk uit te brengen.

De Pixy Mini is zeer compact en weegt slechts 98 gram. Desondanks zit er een 5000 mAh batterij in verwerkt om jouw apparaten van juice te voorzien. 39 AUSD, omgerekend 24 euro, kun je als early bird er eentje scoren. De eerste wereldwijde leveringen vinden plaats in december van dit jaar.