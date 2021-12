Plan online je nieuwjaarswensen alvast in!

Heel veel mensen vergeten het, maar je kan het voorkomen. Plan dus je nieuwjaarswensen alvast online in.

Vannacht om 00.00 uur appt, mailt en sms’t het ganse land. Soms is het zo druk dat berichtjes pas in de ochtend aankomen. Vaak vergeet je het ook, omdat je druk je staatslot aan het checken bent. Of dat je net teveel champagne op hebt. Dat is te voorkomen, door je nieuwjaarwensen van te voren in te plannen.

Online nieuwjaarswensen

Bellen kan je niet inplannen, maar je kunt wel een reminder instellen om de persoon wie je zou willen bellen niet te vergeten. Dit kan op verschillende manieren en er zijn zelfs apps voor. Heel veel mensen bellen echter niet, maar sturen een berichtje. Het handigst daarbij, is dat je een verzendlijst kunt gebruiken. Je stuurt dan hetzelfde bericht naar een hele groep mensen.

Het meest gebruikte platform WhatsApp kan je hiervoor gebruiken. Ga naar het menu toe (drie stippen bovenin) en klik daar op ‘nieuwe verzendlijst’. Zo simpel is het. Selecteer dan alle mensen en tik het bericht. Vervolgens kan je je wensen versturen. Nadeel hiervan is dat je niet echt een heel persoonlijk bericht kan maken en dat je het niet kan inplannen. Je moet dus rond middernacht helder genoeg zijn om dit te doen. Er bestaat wel een manier om het via WhatsApp in te plannen, maar dan moet je gebruik maken van een app van weer een externe partij.

Veel van dit soort apps zijn er niet. Dat geeft aan dat er niet heel veel vraag naar is. De beste app die we hebben gevonden is SKEDit (beschikbaar voor iOS en Android). Met de app kan je een berichtje typen en ook de personen selecteren. Vervolgens kan je een tijd en datum kiezen. Het grootste nadeel is dat je vermoedelijk de app maar één keer per jaar gebruikt. En daarvoor moet je heel veel machtigingen geven, zodat het de controle over je smartphone heeft. De vraag is of je dat zou willen. Ook moet je je vergrendelingsscherm uitzetten. Hierdoor kan de app je telefoon gebruiken om het bericht te versturen.

Instellen

Voor het instellen kan je een e-mail gebruiken. Soms is het überhaupt handiger om dit te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan zakelijke contacten. Een e-mail inplannen gaat heel eenvoudig, via Microsoft is het een kwestie van een paar vinkjes aanzetten en een datum en tijd kiezen. Bij Gmail is het zo mogelijk nog makkelijker: schrijf een e-mail zoals altijd en selecteer niet verzenden maar ‘verzenden inplannen’.