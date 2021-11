Playboy heeft weer een eigen Big Bunny privéjet

Terug van weggeweest, de Playboy privéjet met de bijnaam Big Bunny en de iconische zwarte livery.

In de hoogtijdagen van de jaren zeventig had het Amerikaanse blad Playboy een eigen privéjet. Met Hugh Hefner als baas aan het roer van het magazine, werd het vliegtuig ingezet om artiesten en andere beroemdheden van A naar B te brengen voor Playboy gerelateerde evenementen. Lang duurde die faam niet. Het vliegtuig, een Douglas DC-9-32, werd in 1969 in gebruik genomen en werd verkocht in 1975.

Playboy is anno 2021 terug met een eigen privéjet. Het uiterlijk van het vliegtuig is een knipoog naar de jet uit de jaren zeventig. Geheel in stijl van nu zal deze jet gebruikt worden om onder andere influencers te vervoeren. Want die had je nog niet in de jaren zeventig. Het nieuwe vliegtuig betreft een Bombardier BD-700-1A10. Het Big Bunny nummer van het origineel, N950PB, is eveneens te vinden op de staart van dit nieuwe vliegtuig.

Het interieur is staat ook weer stil bij de jaren zeventig. Als je de foto’s bekijkt lijkt het net of je in het verleden stapt. Het is echter een geheel nieuw en aangepast interieur. De komst van een nieuw privéjet is een boodschap van Playboy aan de wereld dat het nog altijd goed gaat met het bedrijf.