PlayStation 2 ombouwen is nu een peulenschil

Na al die jaren is er een makkelijke manier gevonden voor het ombouwen van je PlayStation 2.

In het tijdperk vòòr het internet was het ombouwen van je PlayStation 2 of andere console booming. Door met de hardware te klooien kon je het apparaat games laten draaien die op een zelf gebrand schijfje stonden. Illegaal natuurlijk, want die games waren vaak via piraterij gedownload.

Voor de PlayStation 2 moest er ook altijd een hardware matige ingrijp plaatsvinden om deze om te bouwen. Nu, meer dan 20 jaar na de release van de console, is er een veel eenvoudigere methode ontdekt. Mosterd na de maaltijd, zou je bijna kunnen zeggen. Maar misschien is dat maar goed ook. Want gameontwikkelaars lopen verkopen mis wanneer jan en alleman de spellen illegaal gaan downloaden.

De PlayStation 2 ombouwen methode is ontdekt door software engineer CTurt. Met een zelf geschreven homebrew applicatie kan de DVD-speler in de PlayStation 2 voor de gek worden gehouden. In de bijgevoegde demonstratievideo is te zien hoe men Shadow of the Colossus speelt via deze methode. Wil je een specifieke uitleg over de techniek dan kun je via Github wat achtergrondinformatie lezen.

CTurt denkt dat ook andere consoles op deze manier voor de gek worden gehouden. In het huidige tijdperk heb je er echter weinig aan. Veel games vereisen dat je online bent. Met illegale games werkt dit dus niet. Het is wel opmerkelijk dat na al die jaren een methode opduikt voor het ombouwen van een PlayStation 2.