Gratis: zo verbeter je de PlayStation 4 en Xbox One X - Apparata

Waarom een nieuwe console kopen als jouw PlayStation 4 en Xbox One X met deze gratis tips langer meegaan?

Zowel Microsoft als Sony zijn druk bezig met hun nieuwe consoles. Als je voor de PlayStation 5 of Xbox Series X gaat moet je, naast een fikse kostenpost rekening houden met beperkte levering en kinderziektes. Alle redenen om de kat even uit de boom te kijken en voorlopig verder te gamen op jouw PlayStation 4 en/of Xbox One X. Met deze tips kan je voorlopig weer vooruit.

PlayStation 4 en Xbox One X koelen

Als je de huidige generatie consoles kocht bij introductie heb je inmiddels al zo’n 7 jaar speelplezier achter de rug. Hoewel 7 jaar in de it een eeuwigheid is hoeft dit niet het einde van jouw console te zijn.

Als de console inmiddels klinkt of er een vliegtuig opstijgt hoef je je geen zorgen te maken. Hij vraagt alleen om frisse lucht. Zet hem dus niet in dat smalle tv-kastje, maar zet hem zo dat er genoeg lucht van de bovenkant en onderkant bij kan. Een paar blokjes als pootjes zorgen voor koeling aan de onderkant.

Even schoonmaken is ook bevordelijk

Het geluid betekent waarschijnlijk dat de ventilatieopeningen vol stof en vuiligheid zitten. Met een beetje perslucht haal je dit eruit, maar een satéprikker (niet te diep) of stofzuiger op de laagste stand doen ook (gratis) wonderen.

PlayStation 4 en Xbox One X opschonen

Naast de fysieke schoonmaakbeurt van de luchtopeningen kan een digitale schoonmaakbeurt ook geen kwaad. In 7 jaar zal er vast het een en ander zijn vastgelopen. Wanneer jouw games inmiddels in de Cloud zijn opgeslagen kun je zonder zorgen een reboot uitvoeren. Hiermee zet je de console terug naar fabrieksinstellingen. Zo wordt ook gelijk de hard drive schoon gemaakt.

Voor een Xbox One X doe je dit door via ‘instellingen’, ‘ ‘systeem’ en ‘console info’ de optie ‘console resetten’ te kiezen.

Met een PlayStation 4 is dit iets ingewikkelder. Hier moet je namelijk eerst even kijken of de optie ‘Activate as Your Primary PS4 actief is en deze deactiveren als dit zo is. Dat doe je door via ‘PlayStation Network/Account Management’ naar ‘Activate as Your Primary PS4’ te gaan. Als deze optie gedeactiveerd is ga je via ‘settings’ en ‘initialization’ naar óf ‘Restore Default Settings’ als je jouw games niet in de cloud hebt staan óf ‘Initialize PS4’ als je een hele reboot uit wilt voeren.

Deze laatste optie is overigens ook goed om jouw persoonlijke gegevens te wissen op het moment dat je wel afscheid neemt van jouw PlayStation 4 of Xbox Series X.

Bonustip (betaald): harddrive vervangen

Als je deze gratis tips toepast ga je zeker al verschil merken. Het enige waar je weinig aan kan doen is de snelheid. Deze is voor beide consoles echter te upgraden naar een SSD-drive. Dat zal vast schelen, maar vergt een investering. Afhankelijk van de kostenplaatjes is het dan toch wellicht beter om voor een (budgetvariant) van de nieuwste console te gaan. Wil je ook een betere game-ervaring? Dan zijn deze tips wellicht iets voor jou.

Bron: Cnet