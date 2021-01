PlayStation 5 aansluiten op het ideale computerscherm - Apparata

ASUS heeft wat voor je, namelijk een computerscherm om gewoon je PlayStation 5 of Xbox Series X op aan te sluiten.

Hoe speel jij het liefste je games? In de woonkamer op een grote televisie, of in een aparte ruimte met een compacter scherm? Dit laatste lijkt misschien een exclusief iets voor PC-gamers, maar ook op je console kun je zo’n setup verzinnen. Bijvoorbeeld met dit nieuwe aangekondigde 32-inch scherm van ASUS dat het merk uit de doeken heeft gedaan tijdens CES 2021.

PlayStation 5 op een computerscherm

Voluit heet het ding ROG Swift PG32UQ. De monitor is perfect geschikt om je PlayStation 5 op dit computerscherm aan te sluiten. Er is namelijk ondersteuning voor HDMI 2.1 en je kunt in 4k resolutie met 120Hz gamen. Uiteraard is een Xbox Series X op deze manier aansluiten ook geen probleem.

Het voordeel van zo’n compacte game setup is dat je in alle rust en ruimte kunt gamen. Met name een spel als Call of Duty: Warzone speelt vaak lekkerder weg met een koptelefoon en een scherm dicht voor je neus. Op je televisie gamen heeft weer als voordeel dat het wat relaxter en meer ontspannend is. Het is nog niet bekend wat de ROG Swift PG32UQ gaat kosten. Je kunt vast beginnen met sparen, want het scherm komt later dit jaar op de markt.