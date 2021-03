PlayStation 5 Astro's Playroom soundtrack eindelijk te horen! - Apparata

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de soundtrack van de PlayStation 5 game Astro’s Playroom te luisteren.

Als jij Astro’s Playroom hebt gespeeld op de PlayStation 5 dan is honderd procent de muziek blijven hangen. De verslavende liedjes zijn een belangrijk onderdeel van de game. Reken maar dat we hier over 15 á 20 jaar spreken over een gevalletje nostalgie als je de muziek weer opnieuw hoort.

Hoewel de PlayStation 5 en dus Astro’s Playroom in november verscheen, was de soundtrack niet direct beschikbaar. Eindelijk is daar verandering in gekomen. Het heeft even geduurd, maar de soundtrack is nu te beluisteren. Op de bekende streaming platformen als Spotify en Apple Music kun je het album vinden. Het album bestaat uit 20 tracks. De liedjes duren van soms twee tot maximaal een dikke vijf minuten. Kenners weten het natuurlijk al, maar de titel van de tracks slaan op de onderdelen van de PS5, wat ook weer terugkomt in Astro’s Playroom zelf.

De muziek is gecomponeerd door Kenneth C M Young. Nu kun je naar die verslavende deuntjes luisteren onderweg op je fiets, in de auto of tijdens het huiswerk maken. Pas wel op, want je gaat sowieso je huisgenoten, vrienden of familie irriteren met de liedjes van het album. Want ze zijn heel leuk, maar ook onbegrijpelijk voor mensen die Astro’s Playroom nog niet hebben gespeeld.