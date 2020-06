Het logo van de PlayStation 5 is belangrijk en dat zie je, maar waarom?

Bij het demonstreren van de PlayStation 5 en de live gameplay die we zagen kwam er uiteraard een hoop informatie op ons af. Op zo’n moment is oog voor detail soms belangrijk om iets te ontdekken.

Dualsense controller heeft bijzonder detail

Dat oog voor detail was deze keer nodig om iets bijzonders te spotten aan de Dualsense controller voor de PlayStation 5. Het blijkt namelijk dat in de grip van de console het bekende logo van cirkel, driehoek, vierkant en kruis is verwerkt.

In fact it carries over to the #PS5 itself and accessories 😄 pic.twitter.com/3E23M6c8is — Shinobi602 (@shinobi602) June 13, 2020

Op de ontdekking van dit detail wordt op internet fors gereageerd. Daarmee borrelt de vraag op waar deze symbolen en kleuren voor staan.

Logo PlayStation (5) is meer iconisch dan je denkt.

Het logo is in 2010 bedacht door Teiyu Goto, die toen één van de designers van de eerste PlayStation was. Hij legt uit waar de symbolen voor staan. De driehoek fungeert als richtingaanwijzer. Hij besloot deze groen te kleuren omdat de richting van de PlayStation volgens hem goed was. Het vierkant symboliseert papier en staat voor menu’s of documenten. Daar vond hij de kleur roze goed bij passen. De cirkel en het kruis symboliseren de keuzes ‘ja’ en ‘nee’. Ook de kleuren blauw en rood zijn bewust gekozen.

Goto haalt daarbij de anekdote op dat men binnen het bedrijf in eerste instantie dacht dat er een fout gemaakt was met de kleuren en dat ze door elkaar liepen. Hij had een aparte meeting nodig om iedereen ervan te overtuigen dat het logo en de kleuren echt zo bedoeld waren. Inmiddels zien we dat men dat binnen het bedrijf begrijpt en veel waarde hecht aan het logo.

Logo’s zijn vaak belangrijker dan je denkt

Met deze pub quiz-kennis over het logo van PlayStation heb je in ieder geval iets om te vertellen als jouw vrienden dadelijk jouw nieuwe PS5 komen bewonderen. Nu zijn logo’s vaak belangrijk voor bedrijven, maar zeker ook voor het publiek. Die voorliefde gaat soms zo ver dat men zelfs voor een display met een oud logo van een iconisch merk tienduizenden dollars wil betalen. Daar weet de Apple-liefhebber sinds kort alles van.

.