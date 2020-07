‘PlayStation 5 binnenkort te bestellen’

Wanneer kun je de nieuwe PlayStation 5 bestellen? Vermoedelijk kan dat zeer binnenkort.

We weten al een hoop over de nieuwe PlayStation 5. Toch zijn er nog een aantal vraagtekens, bijvoorbeeld met betrekking tot de prijs. We zitten inmiddels in de tweede helft van het jaar. Dat betekent dat de release van de PS5 steeds dichterbij komt. Door de PlayStation 5 te bestellen weet je zeker dat je hem op tijd krijgt.

Maar ja, wat gaat de console kosten dan? Volgens Roberto Serrano krijgen we binnenkort een antwoord op deze vraag. Hij stelt dat je de nieuwe PlayStation 5 binnenkort kunt gaan bestellen. Volgens hem onthult Sony op 13 juli de prijs van de console. Vanaf die dag zou je ook een pre-order voor het apparaat kunnen plaatsen.

Over de PS5 bestaan veel geruchten en ook dit is er weer zo één. Het is dan ook goed om de berichtgeving met een korreltje zout te nemen. Voor webshops zou het ook fijn zijn als Sony een officiële prijs gaat communiceren. Zo kunnen ze alvast kijken hoeveel mensen nu precies een PlayStation 5 willen bestellen. De vraag zal ongetwijfeld in eerste instantie groter zijn dan het aanvankelijke aanbod. Dus als je er eentje wil scoren voor de jaarwisseling is tijdig pre-orderen zeker aan te raden.