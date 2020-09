PlayStation 5 bizar snel uitverkocht - Apparata

Vandaag opende diverse Nederlandse winkels de pre-orders voor de PlayStation 5, de console was echter zo uitverkocht.

Gisteravond was het dan eindelijk zover. Tijdens een showcase van de PlayStation 5 werd de prijs van de console uit de doeken gedaan. Ook werd bekendgemaakt wanneer de spelcomputer in de winkels komt te liggen.

Vanmorgen reageerden de eerste webshops op het nieuws door pre-orders te accepteren. Bol.com was één van die winkels. Omstreeks 09:00 gingen de lichten op groen en kon je een bestelling plaatsen voor de PS5. In 15 minuten was de PlayStation 5 uitverkocht. Een enorm aantal klanten liepen die kans mis. Want Bol was niet de enige winkel waar je de PS5 kon voorbestellen.

Nedgame, Intertoys, Mediamarkt. Zomaar een paar voorbeelden waar de PlayStation 5 helaas uitverkocht is. Het is nu wachten op een volgende batch om weer kans te maken om een bestelling te kunnen plaatsen. De uitverkochte bestellingen betreffen de eerste ladingen voor de winkels. Het is dus niet zo dat je voor 19 november geen PS5 meer kunt scoren. Mocht je op een later moment alsnog misgrijpen dan zit er niets anders op dan wachten. Sony produceert miljoenen exemplaren van de PlayStation 5. Uiteindelijk komt er ook wel eentje in jouw woonkamer te staan.