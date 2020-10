Komt de PlayStation 5 black edition eraan? [video] - Apparata

Volgens deze FCC-aanvraag laat de PlayStation 5 black edition niet lang meer op zich wachten.

Liefhebbers van de PlayStation 5 hebben tot nu toe de keuze uit wit, wit en wit. Dat is voor velen wat beperkt. Daarom wacht men met smart op andere kleuren en designs. Het lijkt erop dat de eerste andere variant, de PlayStation 5 black edition, nu onderweg is.

PlayStation 5 Black Edition onderweg?

Voordat telecomproducten in Amerika de markt op mogen moeten ze eerst gecertificeerd zijn bij de telecom-autoriteit, de FCC. De ontwerpen die daar ingediend zijn, zijn dus in principe klaar voor productie. Er zijn dan ook veel ‘watchers’ actief. Zij proberen in de publicaties van FCC hints op te vangen voor nieuwe producten. Een van de watchers spotte een controller voor wat de PlayStation 5 Black Edition moet worden. Hieronder zie je de beelden.

Gaat het om een witte PlayStation 5 controller?

Sommige sceptici menen dat het om een nieuwe versie van de witte PS 5 gaat. Dit leiden zij af aan de letter ‘W’ die in de handleiding beschreven staat. Deze W is echter niet terug te zien op het model van de console zelf. Daarmee blijven velen geloven dat het toch echt om een zwarte editie gaat.

Sony speelt het spel mee

Of het een bewuste actie is of niet weten we uiteraard niet, maar feit is wel dat Sony Europe gisteravond een promo lanceerde waarin een PlayStation 5 black edition te zien is die wit wordt. Dit filmpje zie je hier.

Overigens beloofde Sony al langer geleden dat er naast wit verschillende andere designs, waaronder een zwart design, aankomen. Tot nu toe is daar echter weinig van bekend. Wel weten we ook dat je op chique kunt gaan met wat wellicht de duurste uitvoering van de PS 5 zal worden.

Bron: T3.com

Afbeelding: Sony (videostill)