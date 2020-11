PlayStation 5 bug: Spelers kunnen geen games downloaden! - Apparata

De PlayStation 5 community wordt geteisterd door een bug waarbij de console games niet kan downloaden. Eenmaal gebugd, gaan de spellen verloren in download-limbo.

De PlayStation 5 ligt in sommige landen al in de winkel en fans kunnen ongetwijfeld hun geluk niet op. Hoe zuur is het dan als je eindelijk de next-gen console kunt uitproberen, maar de PlayStation 5 geen games kan downloaden? Een bug zorgt er momenteel voor dat games vast blijven hangen tijdens het downloaden.

PlayStation 5 games downloaden bug

Gamers klagen onder andere op Reddit over een zeer kwalijke bug waarbij het onmogelijk is om games voor de PlayStation 5 te downloaden. Ook Polygon en onze eigen Ruben ondervinden de ‘queued for download’ error.

Als men een game voor de PlayStation 5 wil downloaden, wordt het spel in kwestie in de wachtrij gezet. Voor de meeste gebruikers gaat dat goed, maar bij sommigen blijft het spel in de wachtrij steken. Er gebeurt dan niks; de game bevindt zich in limbo. Gebruikers kunnen de game niet opnieuw downloaden. Andere gebruikers schrijven dat ze een foutmelding krijgen, waarna de game wederom in limbo verkeert.

Backwards compatibility

Er wordt nog veel gespeculeerd over de toedracht van de bug. Volgens het gelinkte medium zou de error kunnen optreden als je een PlayStation 5 game probeert te downloaden waar geen plaats voor is. Tja, omdat de console al beperkte opslagruimte heeft, komt dat nogal eens voor natuurlijk.

Een andere verklaring zou backwards compatibility zijn. Games die op de PS4 uitkwamen en geoptimaliseerd zijn voor PlayStation 5 zouden het probleem met downloaden veroorzaken.

Veel media schrijven dat ze het probleem ondervinden bij het downloaden van (het asociaal grote) Call of Duty: Black Ops Cold War. Maar waarschijnlijk ligt het niet aan Activision’s nieuwste shooter, want ook andere PlayStation spellen zouden in download-limbo terecht kunnen komen.

Vooralsnog is er geen officiële reactie van Sony, dus op een patch of update moet je nog even wachten.