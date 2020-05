‘PlayStation 5 controller los verkocht in november’

De DualSense controller van de PlayStation 5 komt in november?

Tot op heden heeft Sony nog geen definitieve releasedatum van de nieuwe PlayStation 5 gecommuniceerd. Vooralsnog mikt Sony, maar ook Microsoft met de Xbox Series X, op een release in het najaar van 2020. Voor specifiekere info met betrekking tot een datum moeten we het van de geruchten hebben. Er is informatie opgedoken over de controller van de PlayStation 5.

Volgens Twitter-gebruiker ‘Iron Man’ zal de DualSense PlayStation 5 controller los verkocht worden. Dat is geen verrassing, want dat doet Sony al jaren met de controllers. De Twitter-gebruiker noemt echter een gerichte datum. De persoon spreekt over 20 november. Dan zou de controller te koop zijn in Noord-Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa. De adviesprijs komt uit op 59,99 euro.

Het is onduidelijk hoe betrouwbaar deze claim is. Zo noemt de bron Noord-Amerika en Canada in één zin, maar is dit feitelijk hetzelfde. Het lijkt niet aannemelijk dat Sony de PlayStation 5 controller eerder gaat verkopen dan de release van de console zelf. Kunnen we er dus rekening mee houden dat de PS5 eind november in de winkels komt te liggen? Voor nu is het goed om dit gerucht met een korreltje zout te nemen. Sony zelf houdt de lippen stijf op elkaar.