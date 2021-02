PlayStation 5 controller met iOS ondersteuning onderweg - Apparata

Nog even geduld en dan kun je eindelijk je PlayStation 5 controller gebruiken op iOS, zowel de iPhone als iPad.

Je PlayStation of Xbox-controller hoef je echt niet alleen voor de console te gebruiken. Vaak is er ook ondersteuning voor andere platformen. Apple gaat bijvoorbeeld ook de PlayStation 5 DualSense controller ondersteunen op iOS. Dit zal op de eerstvolgende grote update van iOS zijn.

Recent heeft Apple iOS versie 14.4 uitgerold. Met iOS versie 14.5 zal het mogelijk zijn om je DualSense PlayStation 5 controller te koppelen. Dat speelt vaak een stuk lekkerder dan alleen een scherm, mits de game op je iPad of iPhone daar ook ondersteuning voor heeft natuurlijk. Met iOS 14.5 zal het overigens tevens mogelijk zijn om de controller van de Xbox Series X te koppelen.

Wil je nú al weten hoe het is om de DualSense controller los te laten op iOS? Dat kan met de beta versie van iOS 14.5, die recent is uitgerold door Apple. Het is echter niet aan te bevelen om op je primaire telefoon een beta te hebben draaien. Want de kans is groot dat je met bugs te maken krijgt. Maak ook altijd een backup voordat je een beta installeert zodat er nooit iets mis kan gaan.