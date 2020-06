PlayStation 5 – De 10 dikste aangekondigde games op een rijtje

Sony heeft eindelijk de PlayStation 5 aangekondigd tijdens een livestream en daarmee ook een waslijst aan dikke games. Het Japanse gamebedrijf dropte gisterenavond letterlijk tientallen trailers voor nieuwe (en oude) games. In dit artikel zetten we de 10 dikste games op een rijtje met een kleine samenvatting. Geniet!

Pro tip: Als er een releasedatum of release window bekend is gemaakt, staat het bij de game in de titel.

GTA V Online – Tweede helft van 2021

Grand Theft Auto V en het bijbehorende GTA Online zijn nog steeds niet dood.. De game komt als remaster naar PlayStation 5 met verbeterde performance en graphics. GTA Online kan binnen de eerste 3 maanden na release gratis opgehaald worden door PlayStation 5-gebruikers.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Feestdagen 2020

In 2018 kwam er een PlayStation-exclusive die veel records verbrak. Spider-Man was een gigantisch succes en Spider-Man: Miles Morales borduurt daarop voort. Wees daarentegen gewaarschuwd, het is geen sequel, maar een uitbreiding! En we gaan zien of ook deze spin-off records gaat verbreken voor de PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ook komt er een nieuwe Ratchet & Clank game uit! De iconische PlayStation-franchise zag in 2016 voor het laatst een nieuwe game. Rift Apart lijkt dezelfde avonturen aan te boren, maar dan met onze twee helden opgesplitst. Reizen door verschillende dimensies geeft de gamemakers vervolgens een heerlijk excuus om allerlei nieuwe werelden aan te boren. En het laat zien wat PlayStation 5 games kunnen bereiken met de nieuwe hardware!

NBA 2K21 – Herfst 2020

De jaarlijkse basketball-game van EA komt ook dit jaar weer met een nieuwe editie. Maar deze keer is het extra bijzonder. In de herfst van dit jaar komt de game uit voor current-gen, PlayStation 4 en Xbox One. Later komt de voor next-gen gemaakt game ook uit voor onder andere de PlayStation 5. Nieuwe spelers, wat kleine tweaks en extra zweet; ieder jaar nét weer een stukje beter en realistischer.

Gran Turismo 7

Fans van de Gran Turismo racegames krijgen maar zeer sporadisch een nieuwe snackje. De laatste game kwam in 2017 uit, met de voorganger daarvan in 2013. Nu kondigt Sony Gran Turismo 7 aan. Uiterst gedetailleerd, talloze uiteenlopende wagens, prachtig gerendered en met een nieuwe campagne-map en in-depth tuning. Kortom, alles wat een raceliefhebber zich maar kan wensen. Nouja, behalve een releasedatum, die houd je tegoed.

Demon Souls

Ook komt de originele Demon Souls naar de PlayStation 5. Deze remastered is van de grond af opnieuw opgebouwd voor de next-gen. Daarmee is de grootvader van de razend populaire Dark Souls-franchise binnenkort in volle moderne glorie te bewonderen.

Resident Evil Village – 2021

De gerenommeerde horrorfranchise Resident Evil krijgt er een next-gen broertje bij! Het wordt een directe sequel van Resident Evil 7. Aan het einde van de trailer zit een behoorlijke verrassing voor fans van de franchise; RE-veteraan Chris Redfield lijkt kwaadaardig te zijn in Village!

Horizon Forbidden West

Onze landgenoten van Guerilla Games komt tevens met een sequel: Horizon Forbidden West. Het zal een opvolger zijn van het gigantisch gewaardeerde Horizon: Zero Dawn. We volgen wederom Aloy en vechten weer met mechanische monsters.

Sackboy A Big Adventure

Toen de PlayStation 4 uit kwam werd LittleBigPlanet hard naar voren geschoven, mede door het user generated content-model. Sackboy borduurt daarop voort. In tegenstelling tot de voorlopers is deze next-gen platformer daarentegen helemaal in 3D.

Destruction AllStars

We sluiten af met een kleine verrassing: Destruction AllStars. Deze game draait volledig om vechten… in auto’s. Het is een chaotische knok-game waarbij je met (en ook zonder) auto’s elkaar probeert af te maken. Hilarisch en over-de-top.. Een toffe combinatie!