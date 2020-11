Playstation 5: deze 6 zaken wil jij erbij! - Apparata

Natuurlijk heb je al een Playstation 5 in bestelling, maar welke zaken moet je er als eerste bijzetten?

Het zal je niet ontgaan zijn, er is een nieuwe Playstation 5. Misschien sta je nog op de wachtlijst voor jouw exemplaar of wellicht staat hij al te glimmen in de huiskamer. Hoe dan ook, je weet nu al dat je er met ALLEEN de Playstation zelf niet bent. Wij hebben 6 producten die je eigenlijk OOK wilt hebben.

Sony PS5 DualSense draadloze controller

Bij de PS5 wordt helaas maar 1 controller meegeleverd. Nu is dat niet zo’n probleem als jij de hele kerstvakantie alleen op je kamer zit. Maar laten we wel zijn. Soms wil je nou eenmaal samen spelen.

Schaf dus een een 2e controller aan. Voor € 69,99 zit je nooit meer op elkaar te wachten en speel je gewoon tegelijk

Thrustmaster T150 RS Force Feedback racestuur

Je kunt alles op je PS5 spelen met de standaard controller. Maar voor de echte beleving bij racegames wil je een racestuur. En dan natuurlijk ook eentje met Force Feedback.

De Thrustmaster T150 RS is een beproefd stukje gereedschap om net dat beetje meer lol uit jouw racegame te halen. Zeker met de meegeleverde pedalbox om te remmen en gas te geven. Het stuur is compatibel met de PS5 en nu leverbaar voor € 189,-.

Call of Duty: Black Ops Cold War

De knaller van het najaar is natuurlijk Call of Duty: Black Ops Cold War, in ieder geval wat ons betreft.

Via Bol.com kun je deze kraker nu kopen voor € 74,99. Het verschil met de PS4 is onder andere een nog intensere speelervaring. En natuurlijk opgepoetste graphics en veel kortere laadtijden.

PlayStation Plus Card

Essentieel naast je PS5 en een controller is natuurlijk PS Plus lidmaatschap. Met PlayStation Plus krijg je online toegang. Je hebt het nodig om met bovenstaande Call of Duty online te kunnen knallen.

PlayStation Plus brengt nog veel meer met zich mee. Zo heb je op de PlayStation 5 de PlayStation Plus Collection. Daarmee krijg je toegang tot meerdere PS4-toppers die door de jaren heen zijn uitgebracht!

Headphones: SONY WH-1000XM3

Hij gaat alweer even mee, maar is zeker niet minder. De Sony WH-1000XM3 kreeg dit jaar een update in vorm van de WH-1000XM4. Het is echter zo dat je daardoor dit model voor een leuk bedrag kunt aanschaffen.

Bij de MediaMarkt kun je de WH-1000XM3 momenteel oppikken voor het scherpe bedrag van € 199,99. Een enorme meevaller!

TV: LG OLED55CX6LA

De pracht en praal van de PlayStation 5 ervaar je het beste op een televisie die de console goed ondersteunt. Ontmoet hier de LG OLED55CX6LA.

De LG OLED55CX6LA is één van de beste televisies die je op het gebied van gaming kunt kopen. Coolblue heeft de tv momenteel in de aanbieding voor € 1.299,-