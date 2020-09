Eindelijk: Sony bevestigt prijs, beschikbaarheid en specs PlayStation 5

De voorverkoop van de PlayStation 5 start heel snel dus wees op tijd!

Gisteravond was het eindelijk zover. Ook Sony legde de kaarten voor haar volgende console op tafel. Zoals we verwachtten zien we 2 modellen. Inmiddels zijn de prijs specificaties en start voorverkoop bekend. Wij zetten een en ander op een rij.

Dit zijn de specificaties van de PlayStation 5

De PlayStation 5 komt, zoals verwacht, met indrukwekkende specificaties. Kijk maar:

Processor x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz Grafische processor AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleratie

Variabele frequency tot maximaal 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Systeem geheugen GDDR6 16GB

448GB/s Bandbreedte SSD 825GB

5.5GB/s Read Bandbreedte (theoretisch) Optische Drive Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV PS5 Game Disc Ultra HD Blu-ray, tot maximaal 100GB/disc Video Output HDMI™ OUT port

Ondersteund 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (indien je HDMI versie 2.1 gebruikt) Audio “Tempest” 3D AudioTech Afmetingen PS5: ongeveer 39 cm x 10,4 cm x 26 cm (breedte x hoogte x diepte)(exclusief standaard).

PS5 Digital Edition: ongeveer 39 cm x 9,2 cm x 26 cm (breedte x hoogte x diepte)(exclusief standaard). Gewicht PS5: 4,5 kg

PS5 Digital Edition: 3,9 kg Power PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W Input/Output USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Connectiviteit Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Zoals je ziet verschillen de digitale en reguliere editie nauwelijks. Het enige dat je in de digitale editie van de PlayStation 5 niet aan zult treffen is de 4K Blu-ray disc drive. Hierdoor veranderen het gewicht en de afmetingen iets.

Prijs PlayStation 5 en digital edition

Tegelijk met de specificaties maakte men ook de prijzen bekend. Zoals al gelekt was betaal je voor de reguliere PlayStation 5 $ 499,- en voor de digitale editie met $ 399,- $ 100,- minder. Bij de prijs is één nieuwe controller met dual sense inbegrepen.

Hoewel er al wel een officiële Nederlandse informatiepagina is geopend heeft men nog geen Nederlandse prijzen en data voor voorverkoop bekend gemaakt.

Voorverkoop en beschikbaarheid

Een officiële voorverkoopdatum voor Nederland is dus nog niet bekend, maar een klein rondje Googlen liet zien dat er al diverse Nederlandse winkels met voorverkoop gestart zijn. Gezien de productieproblemen lijkt het verstandig niet te lang te wachten met bestellen en ook vooraan in de voorverkoop te zijn. Als je jouw PlayStation 5 (digital edition) kan bemachtigen kun je vanaf 19 november alle ervaringen beleven.

Bron: Betanews.com

Afbeelding: PlayStation Nederland