PlayStation 5 disc gaat opeens draaien, maakt herrie - Apparata

Op willekeurige momenten gaat de disc in je PlayStation 5 draaien. En dat kan behoorlijk vervelend zijn.

Als je een PlayStation 5 hebt en er zit een schijf in je console dan is het je misschien al opgevallen. Op willekeurige momenten gaat de schijf opeens draaien. Bijvoorbeeld als je een andere digitale game speelt, gewoon in het menu bent of een app hebt draaien. Mogelijk gaat het hier om een bug waar Sony in moet duiken.

Als je een game op een schijf speelt zal deze uiteraard draaien. Op andere momenten hoort de schijf echter stil te zijn. Wel zo fijn, want hoe muisstil de PlayStation 5 ook is. De disklade maakt echt wel ouderwets herrie. Het valt nu extra op omdat de console zelf zo stil is. Waarom de schijf gaat draaien is niet bekend. Wellicht is het een controlemoment van het systeem om te checken wat en welke disc zich in de lade begeeft. Onder andere op Reddit zijn er klachten te vinden.

Hopelijk komt Sony snel met een fix voor het PlayStation 5 disc probleem. Mocht je nog wachten op een PS5, dan kun je dit ook als goed nieuws zien. Sony moet nog duidelijk de kinderziektes eruit patchen. Als jij straks je PlayStation 5 thuisbezorgd krijgt dit soort vervelende problemen wellicht verholpen.