PlayStation 5 download bug - de oplossing - Apparata

De nieuwe PlayStation 5 kampt met een vervelende download bug. Dit is een oplossing die je zelf kunt uitvoeren.

Ook de redactie van Apparata heeft de vervelende PlayStation 5 download bug zelf ondervonden. Het downloaden van Call of Duty: Black Ops Cold War verliep niet goed. Dit gebeurde toen deze bug nog niet wereldwijd bekend was. Je kunt je voorstellen dat ondergetekende er niets van begreep.

Wat is er aan de hand?

Je probeert een item te downloaden vanuit de PlayStation Store. In ons geval Call of Duty: Black Ops Cold War. Er verschijnt een melding dat de download is gestart, maar in het menu zie je niets verschijnen. Je gaat weer terug naar de PS Store, waar toch echt staat dat de download klaar is om te downloaden. Vervolgens zit je in een bug waar je niet meer uitkomt. De download annuleren kan niet en andere items downloaden is er ook niet meer bij. En daar zit je dan met je goede gedrag.

PlayStation 5 download bug – de oplossing

Tot op heden heeft Sony nog geen oplossing voor dit probleem. Voor ons Nederlanders is dit geen ramp. De officiële lancering van de PlayStation 5 is in Nederland pas op 19 november. Mocht het bedrijf tot die tijd nog geen oplossing hebben voor dit issue, dan hebben we hier de oplossing voor je. Helaas is het wel zo dat er een reset moet plaatsvinden. Maar maak je geen zorgen, dat is niet zo ernstig als het klinkt.

Je PS5 moet terug naar de fabrieksinstellingen. Heb je geen persoonlijke instellingen ingesteld, dan maakt het weinig uit. De PS5 zal weer opstarten en het enige wat je dan moet doen is de DualSense koppelen en weer inloggen in PlayStation Network. Heb je wel persoonlijke instellingen -bijvoorbeeld met betrekking tot privacy, audio of video- dan moet je wel helaas weer alles opnieuw instellen. Kijk dus goed hoe je persoonlijke instellingen staan voordat je de reset uitvoert. Dan kun je alles weer supersnel instellen na de reset.

Ga naar Instellingen

Ga naar Systeem

Ga naar Opties voor opnieuw instellen

Klik op Je console opnieuw instellen

Klik op Opnieuw instellen

In een uur weer lekker gamen

De reset is gelukt? Top! En nu wil je natuurlijk weer zo snel mogelijk gamen. Als het kan, verbind dan een netwerkkabel met de PS5. Ga vervolgens naar de Bibliotheek waar je al je games kunt terugvinden. Selecteer ze één voor één en downloaden maar. Met een snelle internetverbinding via de kabel en pak hem beet 4 digitale PS5 games moet je binnen een uur weer bij het oude zijn. En de bug is verholpen! Dit artikel is geschreven op basis van onze eigen ervaring.