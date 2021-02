PlayStation 5 DualSense controller kan snel kapot gaan - Apparata

De DualSense controller van de PlayStation 5 heeft tot dusver veel complimenten ontvangen, maar deze kan ook snel kapot gaan.

Niets is vervelender dan met je kersverse PlayStation 5 aan de slag gaan en binnen luttele weken met een kapotte controller zitten. En ja, dat alles zonder boze FIFA potjes waarbij je de controller door de huiskamer gooit. Het is nog onbekend hoe groot dit issue is, maar het is evident dat de PlayStation 5 DualSense controller in sommige gevallen snel kapot kan gaan.

Op onder andere Reddit zijn draadjes te vinden van mensen die beweren dat de controller last heeft van drift. Dat betekent dat de controller een eigen wil krijgt. Bij Nintendo weten ze daar alles over. Onder andere de Nederlandse consumentenbond heeft een zaak aangespannen tegen Nintendo voor slecht werkende JoyCon-controllers.

Met de PS5 is er onder meer een geval bekend waarbij iemand na 10 dagen al last had van een DualSense met een eigen wil. Ondergetekende heeft een PlayStation 5 en twee DualSense controllers. Na het spelen van honderden uren met beide controllers heb ik in elk geval nog geen problemen ervaren.

Het is afwachten of dit echt een groot probleem is en of Sony met een reactie gaat komen. Check onderstaande video van een gedupeerde.