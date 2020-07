PlayStation 5 DualSense – De eerste officiële review (video)

Dit is geen oefening, dit is de eerste PlayStation 5 DualSense hands on review!

Natuurlijk zit heel de gamingwereld te wachten op de nieuwe generatie consoles. Maar naast een snoeiharde PlayStation 5 en Xbox Series X komen er meer innovaties naar de volgende generatie consoles. Eerder dit jaar kondigde Sony namelijk de veelbelovende nieuwe PlayStation 5 DualSense controller aan. Nu zien we het stukje technologie voor het eerst in actie. Check hier de eerste officiële, ietwat milde PlayStation 5 DualSense hands-on review!

PlayStation 5 DualSense hands-on review

Industrie-veteraan, voormalige E3-presentator en professionele bofkont Geoff Keighley post vandaag de onderstaande video op het GameAwards YouTube-kanaal. We zien in de video voor het eerst de DualSense in actie. Letterlijk, want naast een visuele observatie mag Keighley er een demo mee spelen. En ja, hij speelt op een PlayStation 5.

Uiteraard is de Amerikaan vooral blij dat hij deze gigantische primeur in handen heeft, dus verwacht geen keiharde review. Toch legt hij zijn ervaring met de controller haarfijn uit.

In de DualSense hands-on review spreekt Keighley over allerlei nieuwe features van de controller. Denk aan de next-level haptische feedback, waardoor de triggers zich aanpassen aan wat er op het scherm gebeurt. De demo laat een soort mechanische kikker zien die een veer gebruikt om te springen.

Deze ‘adaptive triggers’ zijn heel erg cool. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld bij een console controller. Terwijl je de knoppen indrukt voel je weerstand. Geoff Keighley

Verder laat hij allerlei andere aspecten van de controller zien. Zo gebruikt het kantelbewegingen om zijn poppetje te besturen (wat al bij DualShok 4 beschikbaar was). Ook benadrukt de journalist de speaker in de controller. Nu is het zeker geen vervanging voor een 7-delige subwoofer-installatie, maar het heeft een nieuwe functie. Terwijl hij door een zandstorm loopt, hoor je de zandkorrels op je poppetje weerkaatsen via de controller. Zo voegt de DualSense volgens Keighley’s review extra diepgang toe.

Check de volledige video inclusief een interview met een PlayStation insider hieronder:

Al met al is dit natuurlijk geen kritische kijk naar de PlayStation 5 DualSense controller, maar meer een milde hands-on review. Toch lijkt Keighley onder de indruk van de tech. Het lijkt erop alsof de nieuwe toevoegingen ook echt iets toevoegen. Misschien dat ik met mijn sceptische voorspellingen iets te kritisch was.

We gaan het waarschijnlijk in november, uiterlijk december zien! Of nee, voelen.

Lees ook: ‘Sony verhoogt PlayStation 5 productie met 50 procent’