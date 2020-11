Krijgen we de PlayStation 5 toch op 12 november? - Apparata

MediaMarkt heeft verrassend nieuws over PlayStation 5 lancering.

Zoals we weten wordt de PlayStation 5 gefaseerd gelanceerd. Eerst zijn Amerika, Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea op 12 november aan de beurt. Alle andere gebieden, waaronder Nederland, krijgen de PlayStation 5 vanaf 19 november. Daar lijkt nu verandering in te komen.

PlayStation 5 toch op 12 november?

In veel Europese landen is er weer een lockdown van kracht. Daarmee rijst de vraag of de PlayStation 5 wel geleverd kan worden. Retailers en Sony overleggen dan ook koortsachtig over de levering van de PlayStation. MediaMarkt Duitsland heeft inmiddels in een bericht aan haar klanten laten weten dat zij de console toch vanaf 12 november zullen verschepen. Overigens houdt men volgens informatie nog wel een slag om de arm.

Wordt de launch van de PlayStation 5 in Europa uitgesteld?

Een ander scenario is dat de lancering van de PlayStation 5 in Europa of delen daarvan wordt uitgesteld omdat door de lockdown de niet-essentiële winkels in veel Europese landen dicht zijn. Sony vraagt retailers in het buitenland wel om geen aanbetalingen meer aan te nemen omdat het leveringsschema misschien verandert.

Wat gaat er in Nederland gebeuren?

In Nederland zien we op de site van Sony nog steeds dat de PlayStation 5 vanaf 19 november beschikbaar zou moeten zijn. Wanneer we op een van de grote gamesites kijken valt een aantal dingen op. Zo meldt men dat er nog geen bericht vanuit Sony is over de leverdata van de eerste zending PlayStations. Men kan dus nog niet aangeven wanneer de console geleverd wordt als jouw reservering in de voorverkoop gelukt is. Ook geeft men aan dat de eerste levering uitverkocht is en dat er nog geen naleveringen bekend gemaakt zijn door Sony. Tot slot houdt men ook hier rekening met een lockdown op de leverdatum. Men zegt dat daar scenario’s voor zijn, al is niet bekend welke.

Er komen dus spannende tijden aan voor de PlayStation 5-liefhebber. Om de spanning een beetje te breken kan je wel alvast zien wat er in de doos zit als de deurbel gaat. Volgens de laatste berichten geldt dit niet voor de Xbox Series X, die naar verwachting vanaf 10 november beschikbaar zal zijn.