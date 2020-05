PlayStation 5 en Xbox Series X krijgen CoD: Warzone

Battle Royale-fun met Call of Duty: Warzone ook op de nieuwe PlayStation 5 en de Xbox Series X.

Eerder dit jaar lanceerde Call of Duty met Warzone zijn eigen Battle Royale game. De houdbaarheidsdatum leek even gevaar te lopen met de PlayStation 5 en de Xbox Series X in het vooruitzicht. Wanneer deze nieuwe consoles het licht zien zullen miljoenen gamers overstappen op de nieuwste console van Sony en Microsoft.

De succesvolle game, met meer dan 50 miljoen spelers een maand na lancering, komt echter ook naar de nieuwe generatie consoles. Dat heeft Taylor Kurosaki van Infinity Ward bekendgemaakt tegenover GamerGen. Warzone is voor de lange termijn ontwikkeld en zal dus eigen varianten krijgen op de PlayStation 5 en de Xbox Series X, aldus Kurosaki.

Reken niet op een directe release van de game zodra de PlayStation 5 en de Xbox Series X in de winkels ligt. Er zal een overbruggingsperiode zijn. De die-hard Warzone-gamer moet dus nog even blijven plakken op de PS4 en de Xbox One. Het is niet bekend of Call of Duty: Modern Warfare ook de overstap gaat maken naar de volgende generatie consoles.

Je hoeft niet bang te zijn dat je je favoriete PS4 of Xbox One-games niet kunt spelen op de consoles van de volgende generaties. Beide consoles krijgen ondersteuning voor oudere games.