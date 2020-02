PlayStation 5 en Xbox Series X toch niet dit jaar?

Nintendo is al opgeschoven en Amazon volgt.





Het nieuws was eigenlijk wel te verwachten, maar het lijkt er sterk op dat het Coronavirus nu, ondanks de eerste bevestigingen van features, ook impact gaat hebben op de grote console-launches die voor voor eind van dit jaar gepland staan.

Financiele analisten melden namelijk dat de fabrieken in China in hoog tempo sluiten. Er zijn inmiddels ruim 25.000 besmettingen met het virus bekend en men vindt het steeds vaker onverantwoord om de mensen bij elkaar te laten komen.

Uit cijfers blijkt dat de productie van de beide consoles voor bijna 100% in China plaatsvindt. Overigens lijken er ook problemen te verwachten als men het wel voor elkaar krijgt om de consoles voor de jaarwisseling in de winkel te krijgen. Het blijkt namelijk dat ook 30% tot 50% van de games in China wordt geproduceerd.

We zagen dit weekend al dat de techsector zwaar getroffen wordt door de gevolgen van het Coronavirus. Onder meer Nintendo gaf al aan ernstige vertragingen te verwachten.

Inmiddels heeft ook Amazon in dit kader van zich laten horen. Ook zij zien in verband met het Coronavirus namelijk af van deelname aan de MWC 2020. De organisatie laat weten dat zij gewoon doorgaan met de voorbereidingen.

