PlayStation 5 en Xbox Series X veel duurder dan gedacht

Om echt van alle innovatie te genieten moet je wel heel diep in de buidel tasten...





Natuurlijk is het nog wachten op de officièle lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar langzaam aan wordt er meer bekend over de specificaties en prijzen. Nu blijkt dat er een fikse adder onder het gras te vinden is.

Het is namelijk al bekend dat beide consoles de mogelijkheid bieden om games in 4K-resolutie te ervaren. Daarnaast komen er veel nieuwe opties om de beleving van games te optimaliseren. Je kunt hierbij denken aan mooie grafische opties, maar ook toepassingen die cruciaal zijn voor een goed resultaat. Hierbij kun je denken aan het terugdringen van latentie, versnelde transport van beelden en het makkelijk wisselen in gebruik van media.

Nu is er al genoeg te doen over de prijs van de nieuwe spelcomputers, maar analisten ontdekten dat er nog een prijsverhogende factor een rol speelt. De game-ontwikkelaars zullen zich namelijk naar de maximale mogelijkheden richten en daarop hun games ontwerpen.

Hier kun je optimaal gebruik van maken als je de console verbindt met de HDMI-2.1 poort op jouw tv. Nu heeft elke moderne tv natuurlijk wel een HDMI-poort, maar als je goed kijkt is dit een HDMI 2.0 poort. De HDMI 2.1-technologie is namelijk alleen te vinden op (sommige) televisies uit 2019 en 2020.

Hoewel je jouw nieuwe console natuurlijk ook gewoon via de HDMI 2.0-poort kunt verbinden mis je daardoor dus veel opties die de nieuwste consoles juist zo aantrekkelijk maken. Sterker nog, met de aanschaf van een nieuwe console die je op een oudere tv gebruikt zet je jezelf op achterstand tegen gamers die wel een nieuwe tv nemen. Dat klinkt als het kopen van een Ferrari en er vervolgens een motor van een degelijke middenklasser inzetten.

Kortom, de nieuwste console kan wel eens duurder worden dan gedacht.

Bron: BGR